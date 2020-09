Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Madrid demande l'aide de l'armée pour lutter contre le coronavirus Reuters • 21/09/2020 à 16:44









MADRID, 21 septembre (Reuters) - La présidente de la communauté de Madrid a demandé lundi l'aide de l'armée espagnole afin de lutter contre l'envolée des cas de contamination au coronavirus dans la capitale et ses environs. Les autorités locales ont par ailleurs ordonné un confinement partiel de certaines zones les plus pauvres de la ville, suscitant des protestations au cours du week-end. "Nous avons besoin de l'aide de l'armée pour la désinfection (...), pour renforcer la police locale et pour faire respecter la loi," a déclaré Isabel Diaz Ayuso à la sortie d'une rencontre avec le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez au sujet de la région la plus touchée d'Espagne. Celle-ci a également requis que des hôpitaux de fortune soient à nouveau installés dans la capitale espagnole, environ trois mois après leur mise hors service. Le pays sortait alors d'un confinement strict ayant permis de réduire le nombre d'infections au coronavirus. Au plus fort de la première vague de l'épidémie aux mois de mars et avril, l'Espagne avait déployé des milliers de soldats dans l'espoir de contenir la propagation du virus. (Inti Landauro et Jose Elías Rodríguez, version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.