Madison Air Solutions va racheter le fabricant allemand de ventilateurs ebm-papst dans le cadre d'une opération de 5,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les familles actionnaires d'Ebm-papst vont céder leurs participations à Madison Air

* Madison Air souhaite se développer en Europe et diversifier ses technologies

* Les entreprises visent à tirer parti du marché américain en plein essor des centres de données

* Le cours de l'action Madison Air recule de 5%

(Ajout de la réaction du marché au paragraphe 3, de détails sur les centres de données au paragraphe 5 et de détails sur la société cible au paragraphe 8) par Alexander Hübner

La société américaine Madison Air Solutions

MAIR.N a annoncé lundi qu’elle allait racheter le fabricant allemand de ventilateurs ebm-papst dans le cadre d’une transaction de 5,4 milliards de dollars, afin de développer ses activités dans le domaine de la qualité de l’air et de la ventilation et de s’implanter sur le marché en forte croissance du refroidissement des centres de données.

Dans le cadre de cette transaction, les trois familles actionnaires d’ebm-papst céderont leurs participations à Madison Air, filiale de Madison Industries, la société du milliardaire Larry Gies, spécialisée dans les systèmes de qualité de l’air intérieur et les équipements de ventilation destinés aux salles blanches et aux centres de données.

Madison Air, dont le cours de l'action a chuté de 5% à la suite de cette annonce, cherche à renforcer sa position en Europe et à élargir son portefeuille technologique.

Ebm-papst a déclaré que cet accord lui permettrait de pénétrer le marché américain en plein essor des centres de données, où la demande en systèmes de refroidissement augmente à mesure que les opérateurs déploient des puces et des serveurs de plus en plus puissants.

Les équipements utilisés dans les centres de données exploités par les hyperscalers représentent environ un tiers du chiffre d’affaires d’ebm-papst, a indiqué une source proche du dossier.

Cette opération “nous donne accès au marché américain des capitaux, ce qui peut nous aider à explorer des options stratégiques”, a déclaré à Reuters Klaus Geissdoerfer, directeur général d’ebm-papst.

Pour Madison Air, cette acquisition lui donne accès à la technologie et à la clientèle d’ebm-papst, notamment en Europe et en Asie, ce qui lui permettra de se développer au-delà de son marché principal qu’est l’Amérique du Nord.

Fondée en 1963, ebm-papst emploie plus de 13 000 personnes dans le monde entier et est l'un des principaux fournisseurs de ventilateurs, de moteurs et de systèmes de ventilation utilisés dans la climatisation et la réfrigération.

La société a indiqué qu’elle conserverait son siège social à Mulfingen, dans le sud de l’Allemagne, ainsi que ses principales activités de recherche, de développement et de production.

Ebm-papst a réalisé un chiffre d'affaires de 2,24 milliards d’euros au cours de l’exercice clos en mars, et M. Geissdoerfer vise à porter le chiffre d’affaires de l’activité principale à 3,4 milliards d’euros d’ici 2030.

(1 dollar = 0,8624 euro)