Macy's revoit ses prévisions annuelles à la hausse, son orientation vers le luxe attirant une clientèle aisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations au paragraphe 2 et dans le graphique)

Macy's M.N a relevé ses prévisions annuelles et a annoncé mercredi sa première croissance trimestrielle des ventes en près de quatre ans, portée par une forte demande pour les vêtements et accessoires haut de gamme, en particulier dans ses magasins Bloomingdale's. Les actions de la société, qui a également dépassé les estimations de ventes trimestrielles, ont progressé d'environ 4 % lors d'une séance pré-ouverture agitée. Ces résultats soulignent la reprise en forme de « K » observée dans les dépenses de consommation aux États-Unis, les consommateurs à revenus élevés continuant à dépenser sans compter pour des biens discrétionnaires et de luxe tandis que les ménages à faibles revenus se montrent plus prudents face à l'incertitude économique croissante. Capri Holdings, propriétaire de Michael Kors, a communiqué le mois dernier des prévisions optimistes concernant son bénéfice annuel, tandis que la marque de vêtements haut de gamme Ralph Lauren RL.N a dépassé les estimations de ventes trimestrielles.

« Les clients réagissent », a déclaré Tony Spring, directeur général de Macy's, alors qu'il poursuit la stratégie de redressement « Bold New Chapter » axée sur les marques haut de gamme, notamment Bloomingdale's et Bluemercury, l'augmentation des ventes à prix plein, le réinvestissement dans des emplacements à fort potentiel et la fermeture des magasins peu performants.

Macy's table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 21,50 et 21,75 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 21,40 à 21,65 milliards de dollars.

Elle a estimé son bénéfice annuel ajusté par action entre 2 et 2,20 dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 1,90 et 2,10 dollars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 1,8 % pour atteindre 4,68 milliards de dollars, mettant fin à 15 trimestres consécutifs de baisse et dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Chez Bloomingdale's, les ventes comparables ont bondi de 10,2 %, tandis qu'elles ont augmenté de 6,4 % chez Bluemercury.

Par ailleurs, les ventes comparables des magasins Macy's ont légèrement augmenté de 1,6 %.

Sur une base ajustée, Macy's a affiché un bénéfice par action de 13 cents.