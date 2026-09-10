Macy's revoit ses objectifs annuels à la hausse, grâce à la croissance tirée par ses chaînes haut de gamme

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Macy's M.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, grâce aux performances accrues de ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury, les consommateurs aux revenus élevés continuant à dépenser malgré un contexte économique incertain.

Sous la direction de son directeur général Tony Spring, l’enseigne de grands magasins mène une stratégie de redressement axée sur ses activités haut de gamme, qui continuent de bénéficier de la demande en vêtements de luxe, sacs à main, parfums, cosmétiques et produits de soin, tandis que la croissance de ses magasins éponymes, qui dépendent davantage d’une clientèle à revenus moyens soucieuse du rapport qualité-prix, reste à la traîne.

La stratégie "Bold New Chapter" de Tony Spring, lancée en 2024, a donné la priorité aux produits à forte marge et aux ventes au prix plein, en fermant les magasins peu performants et en réorientant les ressources vers des marchés plus porteurs afin d’améliorer la rentabilité.

"Les investissements que nous réalisons génèrent des résultats dans l’ensemble de notre portefeuille", a déclaré Spring dans un communiqué.

Macy's table désormais sur un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 compris entre 21,68 milliards et 21,83 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 21,50 milliards à 21,75 milliards de dollars. La société prévoit également un bénéfice annuel ajusté par action de 2,15 à 2,35 dollars, contre des perspectives antérieures de 2,00 à 2,20 dollars par action.

La société a indiqué que ses prévisions tiennent compte des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques susceptibles d’affecter les dépenses de consommation, ainsi que des avantages liés aux remboursements de droits de douane.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 1,1 % pour atteindre 4,87 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 4,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant de Bloomingdale’s, qui commercialise des vêtements, des chaussures et des accessoires de luxe, a progressé de 11,3 %. Celui de Bluemercury, spécialisé dans les produits de beauté et de soins de la peau, a augmenté de 6,2 %, contre une hausse de 1,1 % pour les magasins Macy’s.

Le bénéfice trimestriel ajusté a progressé de 80 % pour s'établir à 63 centimes par action. Macy's a indiqué que les remboursements de droits de douane avaient contribué à hauteur de 23 centimes par action au résultat et que la société avait reçu 116 millions de dollars de remboursements à ce jour.