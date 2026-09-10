Macy's revoit à la hausse ses prévisions annuelles alors que ses enseignes de luxe prospèrent grâce à la stratégie de redressement mise en œuvre par son directeur général

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* Macy's dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre

* Prévoit une perte plus importante que prévu pour le trimestre en cours en raison d'investissements dans les magasins

* La société a perçu 116 millions de dollars de remboursements de droits de douane et prévoit d’en consacrer la majeure partie à ses efforts de transformation

(Ajout de détails au paragraphe 3, commentaire du directeur général au paragraphe 5, commentaire d'un analyste au paragraphe 11, mise à jour des cours de l'action)

Macy's M.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices, soutenu par la vigueur des dépenses des clients à revenus élevés dans ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury, malgré les pressions économiques aux États-Unis.

L'enseigne de grands magasins poursuit sa stratégie de redressement « Bold New Chapter » sous la direction de son directeur général Tony Spring, axée sur ses activités haut de gamme. Elle privilégie les produits à forte marge et les ventes au prix plein, ferme les magasins peu performants et réoriente ses ressources vers des marchés plus porteurs afin d'améliorer sa rentabilité.

La société a également indiqué qu’elle s’attendait à une perte ajustée comprise entre 19 et 23 centimes par action au cours du trimestre actuel, un chiffre supérieur aux prévisions qui tablaient sur une perte de 6 centimes par action, ce que les analystes attribuent à l’intensification des investissements dans les magasins .

L'action de la société a chuté d'environ 5 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

“Les investissements que nous réalisons stimulent les résultats dans l’ensemble de notre portefeuille”, a déclaré Spring. “Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année, nous continuons à nous concentrer sur le développement de ce qui trouve le plus d’écho auprès des clients.”

Macy's table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 21,68 milliards et 21,83 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 21,50 milliards à 21,75 milliards de dollars. La société prévoit également un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,15 et 2,35 dollars, contre une prévision antérieure de 2,00 à 2,20 dollars par action.

La société a précisé que ses prévisions restaient fondées sur une “approche prudente”, compte tenu d’un environnement concurrentiel et de facteurs macroéconomiques et géopolitiques susceptibles d’influencer les dépenses discrétionnaires.

Macy's a indiqué avoir reçu à ce jour environ 116 millions de dollars de remboursements de droits de douane , dont 18 millions au cours du trimestre actuel , et prévoit d'investir la majeure partie de ces fonds dans ses efforts de redressement et pour atténuer l'incertitude liée au prix du carburant.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 1,1 % pour atteindre 4,87 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 4,83 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 40 cents par action, hors remboursements de droits de douane de 23 cents par action, a dépassé les prévisions de 37 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires comparable de Bloomingdale’s a progressé de 11,3 %, tandis que celui de Bluemercury a augmenté de 6,2 %, contre une hausse de 1,1 % pour les magasins de la marque Macy’s.

“L'enseigne éponyme reste en cours de développement, mais cinq trimestres consécutifs de croissance des ventes à périmètre constant montrent que Macy's prend de l'élan au-delà de la vigueur de Bloomingdale's et de Bluemercury”, a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.