Macy's révise ses prévisions 2024

(AOF) - Macy's, dont le titre chute de plus de 9% en avant-Bourse, revoit à la baisse sa prévision de bénéfice annuel. L'enseigne de grands magasins a déclaré pour son troisième trimestre fiscal un bpa ajusté de 4 cents, là où le consensus ciblait 3 cents. La firme new-yorkaise, qui doit faire face à des promotions accrues pendant les fêtes de fin d'année dans un contexte de faible demande, a présenté un chiffre d'affaires ajusté de 4,74 milliards de dollars, ressortant supérieur aux prévisions (4,73 milliards).

