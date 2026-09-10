Macy's révise à la hausse ses objectifs 2026

Macy's M.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, portées par les performances plus solides de ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury, les consommateurs aux revenus élevés continuant à dépenser malgré un contexte économique incertain.

L'action de la société a reculé d'environ 2% lors des échanges en avant-Bourse.

Sous la direction de son directeur général Tony Spring, l’enseigne de grands magasins poursuit un plan de redressement axé sur ses activités haut de gamme, qui continuent de bénéficier de la demande en vêtements de luxe, sacs à main, parfums, cosmétiques et produits de soin de la peau.

Toutefois, la croissance de ses magasins, qui dépendent davantage d’une clientèle à revenus moyens soucieuse du rapport qualité-prix, reste à la traîne.

La stratégie "Bold New Chapter" de Tony Spring, lancée en 2024, a donné la priorité aux produits à forte marge et aux ventes au prix plein, en fermant les établissements peu performants et en réorientant les ressources vers des marchés plus porteurs afin d’améliorer la rentabilité.

"Les investissements que nous réalisons génèrent des résultats dans l’ensemble de notre portefeuille", a-t-il déclaré dans un communiqué de l'entreprise.

Macy's table désormais sur un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 compris entre 21,68 milliards (18,65 milliards d'euros) et 21,83 milliards de dollars (18,78 milliards d'euros), contre une prévision antérieure de 21,50 milliards à 21,75 milliards de dollars.

La société table également sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,15 et 2,35 dollars, contre des perspectives précédentes de 2,00 à 2,20 dollars par action.

L'entreprise a déclaré que ses prévisions restaient fondées sur une "approche prudente", compte tenu du contexte concurrentiel ainsi que des facteurs macroéconomiques et géopolitiques susceptibles d'influencer les dépenses discrétionnaires.

Macy's, qui a reçu à ce jour environ 116 millions de dollars de remboursements de droits de douane, dont 18 millions au cours du trimestre actuel, a déclaré qu'elle comptait investir la majeure partie de ces recettes dans ses efforts de redressement et pour atténuer l'incertitude liée au prix du carburant.

Selon Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer, les investisseurs pourraient ne pas tenir compte de cet avantage ponctuel lié au remboursement et se concentrer plutôt sur le fait que la société tente toujours de se redresser, alors que la concurrence pour les dépenses discrétionnaires est intense.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 1,1% pour atteindre 4,87 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 4,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant de Bloomingdale’s, qui commercialise des vêtements, des chaussures et des accessoires de luxe, a progressé de 11,3%. Celui de Bluemercury, spécialisé dans les produits de beauté et de soins de la peau, a augmenté de 6,2%, contre une hausse de 1,1% pour les magasins Macy’s.

Macy's a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 40 cents par action, hors remboursements de droits de douane de 23 cents par action. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 37 cents par action.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore et Danielle Kaye à New York; Version française Rihab Latrache)