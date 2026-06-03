Macy's relève ses prévisions annuelles, le luxe attire les clients aisés

Macy's M.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles mercredi, tandis que le chiffre d'affaires trimestriel du détaillant américain a renoué avec la croissance pour la première fois en quatre ans, porté par une forte demande en vêtements et accessoires haut de gamme, notamment dans ses magasins Bloomingdale's.

L'action Macy's grimpait d'environ 4% en avant-Bourse, dans des échanges volatils.

Ces résultats soulignent la reprise partielle des dépenses des ménages aux États-Unis, les consommateurs à revenus élevés continuant à acheter sans compter des biens discrétionnaires et de luxe, tandis que les ménages à faibles revenus se montrent plus prudents face à l'incertitude économique croissante.

"Les clients réagissent", a déclaré Tony Spring, président-directeur général de Macy's, qui a engagé un plan de redressement intitulé "Bold New Chapter" et axé sur les marques haut de gamme, notamment Bloomingdale's et Bluemercury, l'augmentation des ventes à prix plein, le réinvestissement dans des emplacements à fort potentiel, ainsi que la fermeture des magasins peu performants.

Macy's table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 21,50 et 21,75 milliards de dollars (18,50 et 18,72 milliards d'euros) 2026, contre 21,40 à 21,65 milliards précédemment.

Le groupe anticipe un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2 et 2,20 dollars, contre 1,90 à 2,10 dollars précédemment.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 1,8% pour atteindre 4,68 milliards de dollars, après 15 trimestres consécutifs de recul des ventes et au-dessus des 4,61 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)