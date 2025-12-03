Macy's relève ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de la chaîne de grands magasins Macy's < M.N > sont en hausse d'environ 1 % à 23 $ dans les échanges de pré-marché ** La société augmente ses objectifs de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, alors que ses efforts de redressement, y compris les fermetures de magasins, les formats de magasins plus petits, et l'élargissement de l'assortiment en ligne, commencent à stimuler la demande

** Le chiffre d'affaires net de l'exercice 25 devrait se situer entre 21,475 et 21,625 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 21,15 à 21,45 milliards de dollars

** Prévoit également un BPA ajusté annuel compris entre 2 et 2,20 dollars, contre 1,70 à 2,05 dollars prévus précédemment

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 4,71 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,62 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de ~34% depuis le début de l'année