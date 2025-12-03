Macy's relève ses objectifs annuels après un 3ème trimestre meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 14:32
L'enseigne explique avoir enregistré sur les trois mois clos début novembre des ventes à périmètre comparables en hausse de 3,2% sur ses propres magasins et ceux licenciés à des tiers, soit sa meilleure performance en plus de trois ans.
En raison de l'impact des fermetures de magasins, son chiffre d'affaires total s'est toutefois replié de 0,6% à 4,7 milliards de dollars, donnant un bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté de 285 millions de dollars, soit une marge de 5,8%, contre 410 millions un an plus tôt.
Le bénéfice net a reculé à 135 millions de dollars sur la période, soit 48 cents par action, contre 240 millions de dollars, ou 85 cents par titre, un an plus tôt.
Le distributeur new-yorkais, qui juge son offre bien positionnée en perspective de la saison des fêtes de fin d'année, a rehaussé ses prévisions, déclarant désormais s'attendre à une croissance à données comparables comprise entre 0% et 0,5% sur l'ensemble de l'exercice qui se clôturera en janvier 2026, contre une baisse de 1,5% à 0,5% envisagée jusqu'ici.
Son bénéfice ajusté est quant à lui anticipé entre 2 et 2,20 dollars par action sur l'exercice fiscal, contre une fourchette précédente de 1,70 à 2,05 dollars.
Le titre, qui a bondi de près de 34% depuis le début de l'année, reculait cependant de plus de 6% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.
