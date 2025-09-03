Macy's relève ses objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 13:25
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe de distribution anticipe désormais un BPA ajusté de 1,70 à 2,05 dollars, et non plus de 1,60 à 2 USD, ainsi que des revenus de 21,15 à 21,45 milliards de dollars, et non plus de 21 à 21,4 MdsUSD.
Sur son deuxième trimestre, Macy's publie un BPA ajusté de 0,41 USD, inférieur à celui de 0,53 USD engrangé un an auparavant, mais supérieur aux prévisions de la direction, pour une marge brute en retrait de 0,8 point à 39,7%.
Le chiffre d'affaires a diminué de 2,5% à 4,8 MdsUSD, avec des ventes comparables en hausse de 0,8% sur la base des magasins détenus en propre et de 1,9% sur l'ensemble du parc, soit la plus forte croissance en 12 trimestres.
'Les améliorations substantielles apportées à l'échelle du groupe, en mettant l'accent sur l'expérience client, nous confortent dans la conviction que nos initiatives Bold New Chapter peuvent générer une croissance rentable durable et à long terme', commente son CEO Tony Spring.
