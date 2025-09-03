Macy's relève ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 13:25









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Macy's indique relever ses prévisions annuelles, 'afin de refléter la performance du deuxième trimestre 2025 et l'impact prévu des droits de douane actuels sur la marge brute aux troisième et quatrième trimestres'.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe de distribution anticipe désormais un BPA ajusté de 1,70 à 2,05 dollars, et non plus de 1,60 à 2 USD, ainsi que des revenus de 21,15 à 21,45 milliards de dollars, et non plus de 21 à 21,4 MdsUSD.



Sur son deuxième trimestre, Macy's publie un BPA ajusté de 0,41 USD, inférieur à celui de 0,53 USD engrangé un an auparavant, mais supérieur aux prévisions de la direction, pour une marge brute en retrait de 0,8 point à 39,7%.



Le chiffre d'affaires a diminué de 2,5% à 4,8 MdsUSD, avec des ventes comparables en hausse de 0,8% sur la base des magasins détenus en propre et de 1,9% sur l'ensemble du parc, soit la plus forte croissance en 12 trimestres.



'Les améliorations substantielles apportées à l'échelle du groupe, en mettant l'accent sur l'expérience client, nous confortent dans la conviction que nos initiatives Bold New Chapter peuvent générer une croissance rentable durable et à long terme', commente son CEO Tony Spring.





Valeurs associées MACY'S 13,495 USD NYSE 0,00%