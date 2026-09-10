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Macy's recule alors que des perspectives trimestrielles moroses assombrissent la révision à la hausse des prévisions annuelles
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

10 septembre - ** L'action Macy's M.N a effacé ses gains pour reculer d'environ 4% à 20,65 dollars en pré-ouverture

** Les prévisions de perte pour le trimestre en cours de la chaîne de grands magasins , plus importantes que prévu et liées à l'augmentation des investissements dans les magasins dans le cadre de son redressement, éclipsent la révision à la hausse des objectifs annuels

** La société prévoit une perte ajustée comprise entre 19 et 23 cents par action, contre une perte de 6 cents estimée par les analystes – données compilées par LSEG

** Le groupe relève ses estimations de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les portant de 21,50 milliards à 21,75 milliards de dollars à 21,68 milliards à 21,83 milliards de dollars

** Prévoit un BPA ajusté compris entre 2,15 et 2,35 dollars, contre un objectif précédent de 2,00 à 2,20 dollars

** Dépasse également les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 2% depuis le début de l’année

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