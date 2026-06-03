Macy's en hausse grâce à des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action de la chaîne de grands magasins Macy's

M.N a progressé de 6% à 22,97 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions annuelles et affiche sa première croissance trimestrielle du chiffre d'affaires en près de quatre ans, grâce à une forte demande de produits de luxe, en particulier dans ses magasins Bloomingdale's

** La société table sur un chiffre d'affaires net compris entre 21,5 et 21,75 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 21,4 à 21,65 milliards de dollars ** Table sur un bénéfice annuel ajusté de 2 à 2,20 dollars par action, contre une prévision antérieure de 1,90 à 2,10 dollars par action

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 1,8% pour atteindre 4,68 milliards de dollars, dépassant légèrement l'estimation moyenne des analystes de 4,61 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** Le BPA ajusté du premier trimestre s'est établi à 13 cents

** À la clôture d'hier, l'action a reculé d'environ 2% depuis le début de l'année