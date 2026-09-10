Macy's dépasse le consensus, mais les prévisions déçoivent

Macy's a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre 2025/2026, la chaîne de grands magasins américaine ayant tiré parti d'une hausse plus forte que prévu de ses ventes, mais ses nouvelles prévisions établies pour l'ensemble de l'exercice en cours, bien que revues en hausse, semblaient décevoir les investisseurs.

L'action, en hausse de 19% sur les six mois écoulés, reculait de 3% en préouverture à Wall Street.

Pour son deuxième trimestre clos début août, le distributeur a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 0,63 dollar, contre 0,35 dollar un an plus tôt.

En excluant l'impact des droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les produits importés, évalué à 0,23 dollar, le BPA ressort à 0,40 dollar, à comparer avec 0,37 dollar attendu par le marché.

Des objectifs revus en hausse, mais inférieurs au consensus

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1% à 4,9 milliards de dollars durant le trimestre, dépassant là aussi le consensus (4,8 milliards de dollars).

Les ventes des magasins ouverts depuis plus d'un an ont augmenté de 2,7%, grâce notamment à la vigueur de son enseigne Bloomingdale's.

Pour l'exercice 2025/2026, le groupe de Cincinnati dit désormais prévoir un BPA ajusté compris entre 2,15 et 2,35 dollars, contre une précédente prévision allant de 2 à 2,20 dollars.

Le détaillant déclare par ailleurs envisager un chiffre d'affaires de 21,675 à 21,825 milliards de dollars, et non plus de 21,5 à 21,75 milliards de dollars, mais cette fourchette se révèle inférieure à l'estimation moyenne du consensus, qui ressortait déjà à 21,82 milliards.