Macron s'entretient avec le roi Salman d'Arabie saoudite - SPA

LE CAIRE, 7 septembre (Reuters) - Le roi Salman d'Arabie saoudite s'est entretenu lundi avec Emmanuel Macron des récents développement au Moyen-Orient et de la situation des économies du G20 face à la pandémie due au nouveau coronavirus, a rapporté l'agence de presse saoudienne SPA. Emmanuel Macron a effectué la semaine dernière un deuxième voyage en moins d'un mois au Liban, où le président français a insisté sur l'urgence d'un changement dans ce pays. (Nayera Abdallah version française Bertrand Boucey)

