Macron réunira mardi un conseil de défense après l'attaque au Niger

10 août (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron va réunir mardi matin un conseil de défense suite à l'attaque survenue dimanche au Niger qui a fait huit morts dont six Français, a annoncé l'Elysée. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, la présidence française a indiqué qu'Emmanuel Macron s'était entretenu avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou. Les deux dirigeants "tiennent à rappeler que tous les moyens sont et seront mis en oeuvre pour élucider les circonstances de cet attentat meurtrier dans les prochaines heures", écrit L'Elysée. Un conseil de défense se tiendra mardi matin "sous l'autorité du président de la République et sur la base des informations qui seront transmises ce lundi par les autorités nigériennes et françaises", ajoute-t-elle dans le communiqué. (Jean Terzian)

