Macron rencontrera mardi l'opposante biélorusse Tsikhanouskaïa-Elysée

(Actualisé avec source Elysée) PARIS, 28 septembre (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, va rencontrer mardi l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa, a appris Reuters lundi auprès de l'Elysée. La candidate du front uni de l'opposition à l'élection présidentielle contestée du 9 août dernier en Biélorussie s'est réfugiée le mois dernier en Lituanie, pays où le chef d'Etat français a entamé lundi une visite dans le cadre d'une tournée dans les pays baltes. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait annoncé plus tôt qu'Emmanuel Macron était disposé à la rencontrer si elle en faisait la demande. Emmanuel Macron, premier président français à se rendre dans les Etats baltes depuis Jacques Chirac en 2001, est arrivé lundi après-midi à Vilnius, où il séjournera jusqu'à mardi après-midi, avant de se rendre en Lettonie. Il sera de retour mercredi. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Emmanuel Macron a estimé que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, réélu dans des conditions contestées le 9 août dernier, devait accepter la logique de la démocratie et quitter le pouvoir. "Il est clair que Loukachenko doit partir", a dit le président français. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame, avec Andrius Sytas à Vilnius et Michel Rose à Paris, édité par Jean-Stéphane Brosse)

