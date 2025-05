Macron refuse une nationalisation d'ArcelorMittal et assure que les sites de Dunkerque et Fos seront "sauvés"

information fournie par AFP • 13.05.2025 • 22:40 •

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, soulagée par l'inflation américaine et profitant encore du coup de frein à la guerre commerciale entre Washington et Pékin, le Dow Jones étant toutefois plombé par la chute de UnitedHealth. Le Dow Jones a ... Lire la suite