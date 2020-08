Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron redoute une "forme de banalisation de la violence" Reuters • 28/08/2020 à 19:59









PARIS, 28 août (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a appelé de ses voeux vendredi un retour du "patriotisme républicain" face à une "forme de banalisation de la violence" en France. Lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle à Paris, le chef de l'Etat a estimé que la réponse aux violences devait passer par l'éducation, une "accélération des moyens de justice" et la capacité des forces de l'ordre à se déployer et à démanteler les réseaux. "Les questions de sécurité sont inséparables du patriotisme républicain", a-t-il dit, alors que l'été a été émaillé de faits divers et d'incidents qui ont choqué les Français, à l'image de ceux survenus dans la nuit de dimanche à lundi à Paris après la défaite du Paris-Saint-Germain face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions de football. Aux yeux du président, "quelque chose se passe dans notre société qui n'est pas neuf et qui, sans doute à la sortie du confinement, a été accéléré, qui s'est durci, qui est une forme de banalisation de la violence et qui est la difficulté que nous avons de répondre le plus vite possible à toutes les formes de violence". Le président a dit vouloir "remettre ce qui est au coeur du pacte républicain" en menant "une vraie politique éducative de prévention" et en apportant "une réponse républicaine (...) aussi bien pour la victime que pour celui ou celle qui est prétendu coupable jusqu'à ce qu'il soit jugé." "Nous voyons bien que quelque chose se passe qui est en fait la conséquence ou le symptôme d'un mal être dans la société", a-t-il poursuivi. "La violence s'est banalisée, d'abord sur les réseaux sociaux (...) Elle se transcrit ensuite très rapidement sur le plan réel et physique. Et donc tous les phénomènes qui ont des origines diverses sont en train de se catalyser - ça n'est pas vrai qu'en France. Et donc la réponse c'est de retrouver le sel de cet esprit républicain et ce patriotisme républicain." (Elizabeth Pineau)

