Amazon envisage de rompre ses liens avec l'USPS pour construire son propre réseau, selon le WaPo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon est le principal client de l'USPS, qui est déficitaire.

L'unité logistique du géant du commerce électronique est déjà un acteur majeur du secteur

L'intention de mettre fin aux pourparlers fait suite à des négociations entre les deux entreprises qui n'ont pas abouti à un accord

Amazon.com envisage de mettre fin à son partenariat de longue date avec le service postal américain, alors que le géant du commerce électronique se prépare à étendre son réseau de livraison à l'échelle nationale, a rapporté le Washington Post jeudi, citant trois personnes ayant connaissance de l'affaire.

Le distributeur en ligne AMZN.O est depuis longtemps le principal client de l'USPS, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 6 milliards de dollars en 2025, selon le rapport. La perte de son activité serait un coup dur pour l'agence gouvernementale indépendante qui a été touchée par une baisse de 80 % du volume du courrier de première classe depuis 1997.

Pour Amazon, le développement de son réseau de livraison renforcerait sa position dans le secteur des colis, où il est déjà un acteur majeur grâce à son réseau d'entrepôts tentaculaire et à une main-d'œuvre en grande partie non syndiquée qui lui a permis de maîtriser ses coûts.

L'année dernière, Amazon Logistics a traité 6,3 milliards de colis, juste derrière l'USPS, principal acteur du secteur, qui en a traité 6,9 milliards, selon l'indice d'expédition de colis de Pitney Bowes. L'entreprise devrait dépasser l'USPS en termes de colis d'ici 2028, selon les données, une étape qu'elle pourrait atteindre plus tôt si l'accord prend fin.

Le distributeur prévoit de retirer les milliards de colis qu'il envoie par l'intermédiaire de l'USPS d'ici à la fin de 2026, bien que les plans ne soient pas définitifs et puissent changer, selon le rapport du Washington Post.

EXPANSION DU RÉSEAU DE LIVRAISON D'AMAZON

L'entreprise a déjà promis plus de 4 milliards de dollars en avril pour développer son réseau de livraison rural aux États-Unis d'ici la fin de l' année prochaine.

"Amazon a développé ses capacités de distribution depuis plusieurs années et dépend désormais très peu d'autres entreprises de logistique", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, ajoutant quel'entreprise était en mesure d'être "presque entièrement autonome".

Néanmoins, l'expansion du réseau de livraison nécessitera davantage de ressources à un moment où Amazon consacre des dizaines de milliards de dollars aux centres de données pour rester compétitif dans la course à l'intelligence artificielle.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Amazon a déclaré vouloir parvenir à un accord avec l'USPS, tandis que l'agence n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

DES DISCUSSIONS DIFFICILES

Le projet de mettre fin à l'accord fait suite aux discussions entre Amazon et l'USPS sur les "accords de services négociés" - des contrats qui fixent les tarifs et accélèrent les livraisons pour les plus gros clients de l'agence - qui se sont largement terminées sans nouvel accord, selon le rapport.

Ces accords ont largement favorisé les grandes entreprises au détriment des détaillants individuels et des petites entreprises, mais le Postmaster General David Steiner, nommé au début de l'année, a déclaré qu'il souhaitait les démocratiser en les ouvrant à des clients de plus petite taille,ajoute le rapport.

Il prévoit d'organiser une vente aux enchères inversée au début de l'année prochaine, en offrant l'accès aux installations postales au plus offrant plutôt que directement à Amazon, une proposition qui a largement mis fin aux discussions qui étaient en cours depuis février, selon le rapport.

David Steiner a rencontré virtuellement le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, le 14 novembre, selon le rapport.

L'USPS, qui a enregistré une perte de 9,5 milliards de dollars l'année dernière en raison de l'érosion des volumes de courrier due aux communications électroniques et de l'expansion de l'empreinte de ses rivaux privés, a également attiré l'attention du président américain Donald Trump.

Ce dernier a déclaré en février qu'il envisageait de fusionner l'USPS - qu'il a qualifié de "grand perdant pour ce pays " - avec le ministère du commerce, une mesure qui, selon les démocrates, violerait la loi fédérale.

"L'USPS a beaucoup plus besoin d'Amazon qu'Amazon n'a besoin de l'USPS", a déclaré Juozas Kaziukenas, analyste du commerce électronique basé à New York. "Amazon a toutes les cartes en main dans cette affaire".