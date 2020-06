Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron présente sa stratégie pour restaurer la souveraineté sanitaire Reuters • 16/06/2020 à 13:14









MARCY-L'ETOILE (Rhône), 16 juin (Reuters) - La France va débloquer 200 millions d'euros pour financer des centres de recherche et de production dans la santé et développer d'ici l'été un mécanisme pour "corriger les vulnérabilités" françaises dans ce domaine, a annoncé mardi Emmanuel Macron. "Une première enveloppe de 200 millions d'euros sera ainsi débloquée pour financer des infrastructures de production pharmaceutiques comme de recherche et développement", a-t-il déclaré à l'issue d'une visite sur le site de production de vaccins de Sanofi SASY,PA à Marcy-l'Etoile (Rhône), au cours de laquelle le directeur général du groupe, Paul Hudson, a annoncé 610 millions d'euros d'investissements pour étendre les capacités de recherche et de production de vaccins de ses sites rhodaniens. L8N2DT2NP Ces fonds ont vocation à accompagner d'autres projets comparables pour les traitements et les vaccins, "en particulier contre le COVID-19 et au-delà", a précisé le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a également dit que le gouvernement finaliserait "d'ici l'été" ce qu'il a décrit comme "un mécanisme de planification, de financement et d'organisation de la résilience industrielle française en matière de santé" visant à "corriger toutes nos vulnérablilités". "Dès jeudi, nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions", a-t-il ajouté. (Gonzalo Fuentes et Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.88%