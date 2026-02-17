 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron en Inde pour renforcer le commerce bilatéral et parler IA
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 05:00

Le président français Emmanuel Macron entame mardi une visite de trois jours en Inde destinée à renforcer la coopération économique et commerciale avec New Delhi, avec l'annonce attendue d'un méga-contrat pour des avions Rafale, et discuter des questions liées à l'intelligence artificielle (IA) alors que se tient un sommet mondial en la matière.

Ce déplacement, le quatrième du chef de l'Etat dans le pays, doit permettre de "franchir un nouveau cap" dans le partenariat entre la France et l'Inde, fait-on savoir à l'Elysée, notamment en renforçant le commerce bilatéral entre les deux pays.

Emmanuel Macron sera ainsi accompagné d'une délégation d'une centaine de chefs d'entreprise, dont les dirigeants d'EDF, Schneider Electric SCHN.PA , CMA-CGM, Eutelsat ETL.PA , Safran

SAF.PA , Naval Group ou encore Dassault Aviation AM.PA .

En ligne de mire notamment, un contrat "historique" portant sur l'achat par l'Inde de 114 avions Rafale. Selon la presse indienne, le Conseil indien des acquisitions de Défense a approuvé la semaine dernière cette commande pour un montant de 3.250 milliards de roupies (30,2 milliards d'euros).

Ce feu vert constitue un "jalon très important", s'est félicité l'Elysée, qui se veut "optimiste" sur les négociations à venir entre l'Inde et Dassault Aviation.

En avril dernier, New Delhi avait déjà donné son aval à l'acquisition de 26 Rafale marine destinés à équiper les deux porte-avions de la marine indienne, qui s'ajoutaient aux 36 Rafale commandés par l'Inde dans les années 2010.

SOMMET SUR L'IA

Face aux droits de douane imposés par les Etats-Unis et la Chine, la France cherche à diversifier ses marchés à l'export et l'Inde, pays le plus peuplé au monde, constitue une cible de choix.

"On a un commerce bilatéral avec l'Inde qui a augmenté ces dernières années, qui se chiffre aujourd'hui à 15 milliards. Mais on estime qu'on a un potentiel encore inexploité et que ce commerce, ses échanges peuvent se renforcer", souligne la présidence française.

Mardi, Emmanuel Macron sera accueilli à Bombay par le Premier ministre indien Narendra Modi à 15h15 locales (09h45 GMT) pour un entretien bilatéral entre les deux hommes. Une déclaration conjointe est prévue à 16h45 (11h15 GMT).

Outre la défense, des partenariats sont attendus en matière d'IA, alors que l'Inde accueille depuis lundi le sommet "AI Impact" qui réunit chefs d'Etat et dirigeants des géants technologiques mondiaux.

Emmanuel Macron y prononcera jeudi un discours en inauguration de la session dédiée aux chefs d'Etat et de gouvernement.

Paris, qui avait accueilli ce même sommet l'an dernier où avait été invité Narendra Modi, défend une IA durable et en faveur de l'intérêt général. Le sommet de New Delhi sera "très aligné" avec la vision défendue par la France, assure-t-on à l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Emmanuel Macron

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
343,2000 EUR Euronext Paris +4,06%
EUTELSAT
2,160 EUR Euronext Paris -3,57%
SAFRAN
338,200 EUR Euronext Paris +1,62%
SCHNEIDER ELECTRIC
257,000 EUR Euronext Paris -2,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 17.02.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * VICAT ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/02/2026
    Top 5 IA du 16/02/2026
    information fournie par Libertify 17.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : ADP , Crédit Agricole , Eiffage , Eutelsat , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un couple et un enfant à vélo se promènent dans l'exposition en plein air d'équipements militaires russes détruits à Kiev, le 15 février 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    De nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains attendus à Genève
    information fournie par AFP 17.02.2026 04:43 

    Des négociateurs russes, ukrainiens et américains doivent entamer mardi une nouvelle session de pourparlers à Genève pour trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, après deux récentes rencontres organisées aux Emirats arabes unis qui n'ont pas débouché ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (au centre à d.) et son épouse Brigitte Macron (à g.) sont accueillis par des responsables indiens à leur arrivée à Bombay, en Inde, le 17 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Macron retrouve Modi en Inde, entre vente de Rafale et IA
    information fournie par AFP 17.02.2026 04:14 

    Le président français Emmanuel Macron retrouve mardi le Premier ministre Narendra Modi à Bombay, capitale économique de l'Inde, pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral, avec à la clef la vente de 114 chasseurs Rafale et un ancrage dans l'intelligence ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank