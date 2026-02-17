Macron en Inde pour renforcer le commerce bilatéral et parler IA

(Ajoute déclarations de Macron)

Emmanuel Macron a salué mardi au début d'une visite officielle de trois jours en Inde le "partenariat de confiance" entre la France et la grande puissance asiatique, qu'il espère renforcer encore dans les domaines de la Défense ou du commerce au nom d'un "multilatéralisme efficace".

Le président français pourrait officialiser un méga-contrat pour l'achat de 114 avions Rafale et sera jeudi à New Delhi pour un sommet mondial sur l'intelligence artificielle.

"La relation franco-indienne est dans une phase d'accélération remarquable en réponse à la mutation de l'ordre international", s'est félicité Emmanuel Macron au côté de Narendra Modi, à l'issue d'un entretien bilatéral à Mumbai avec le Premier ministre indien.

"Le partenariat entre la France et l'Inde est stable, prévisible, au service de nos deux peuples, (et) nous voulons le rendre encore plus efficace, en particulier en matière de recherche, d'échanges entre nos étudiants et de commerce", a ajouté Emmanuel Macron, qui a invité le dirigeant indien au sommet du G7 de juin prochain à Evian.

Le chef de l'Etat, qui effectue sa quatrième visite en Inde, est accompagné d'une délégation d'une centaine de chefs d'entreprise, dont les dirigeants d'EDF, Schneider Electric

SCHN.PA , CMA-CGM, Eutelsat ETL.PA , Safran SAF.PA , Naval Group ou encore Dassault Aviation AM.PA .

En ligne de mire notamment, un contrat "historique" portant sur l'achat par l'Inde de 114 avions Rafale. Selon la presse indienne, le Conseil indien des acquisitions de Défense a approuvé la semaine dernière cette commande pour un montant de 3.250 milliards de roupies (30,2 milliards d'euros).

Ce feu vert constitue un "jalon très important", s'est félicité l'Elysée, qui se veut "optimiste" sur les négociations à venir entre l'Inde et Dassault Aviation.

En avril dernier, New Delhi avait déjà donné son aval à l'acquisition de 26 Rafale marine destinés à équiper les deux porte-avions de la marine indienne, qui s'ajoutaient aux 36 Rafale commandés par l'Inde dans les années 2010.

SOMMET SUR L'IA

Face aux droits de douane imposés par les Etats-Unis et la Chine, la France cherche à diversifier ses marchés à l'export et l'Inde, pays le plus peuplé au monde avec 1,4 milliard d'habitants, constitue une cible de choix.

"On a un commerce bilatéral avec l'Inde qui a augmenté ces dernières années, qui se chiffre aujourd'hui à 15 milliards. Mais on estime qu'on a un potentiel encore inexploité et que ce commerce, ses échanges peuvent se renforcer", souligne la présidence française.

Outre la défense, des partenariats sont attendus en matière d'IA, alors que l'Inde accueille depuis lundi le sommet "AI Impact" qui réunit chefs d'Etat et dirigeants des géants technologiques mondiaux.

Emmanuel Macron y prononcera jeudi un discours en inauguration de la session dédiée aux chefs d'Etat et de gouvernement.

Paris, qui avait accueilli ce même sommet l'an dernier où avait été invité Narendra Modi, défend une IA durable et en faveur de l'intérêt général. Le sommet de New Delhi sera "très aligné" avec la vision défendue par la France, assure-t-on à l'Elysée.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)