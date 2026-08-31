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Macron attendu à Stockholm pour un gros contrat de frégates
information fournie par AFP 31/08/2026 à 00:38
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Le président français Emmanuel Macron copréside une réunion par vidéoconférence, à Paris, le 24 août 2026 ( POOL / Stephanie Lecocq )

Le président français Emmanuel Macron copréside une réunion par vidéoconférence, à Paris, le 24 août 2026 ( POOL / Stephanie Lecocq )

Emmanuel Macron et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson vont graver dans le marbre lundi à Stockholm une commande de frégates françaises par la Suède pour 4,3 milliards d'euros, qui consacre la coopération militaro-industrielle entre les deux pays, sur fond de menace russe croissante en Europe.

Cette visite marque une "nouvelle étape" dans la coopération bilatérale qui va contribuer à renforcer la "défense européenne comme de l'Otan", ont relevé l'Elysée ainsi que les services du Premier ministre, en ligne avec un agenda de "souveraineté européenne" cher au président français.

La Suède a annoncé en mai l'achat de quatre frégates de défense et d'intervention (FDI) à l'entreprise française Naval Group, dont le premier exemplaire sera livré en 2030, dans le cadre de son effort de réarmement depuis le début de la guerre en Ukraine et son adhésion à l'Otan.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson arrive au palais de l'Elysée pour un dîner de la "coalition des volontaires" en faveur de l'Ukraine, le 13 juillet 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson arrive au palais de l'Elysée pour un dîner de la "coalition des volontaires" en faveur de l'Ukraine, le 13 juillet 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Pour acter ce tournant, les deux dirigeants assisteront à 16H30 (14H30 GMT) à la signature du contrat officialisant l'acquisition à bord de la toute nouvelle frégate française de même classe Amiral Ronarc'h.

Ils auront aussi un entretien en tête-à-tête à bord. Emmanuel Macron sera ensuite reçu en audience par le roi Carl XVI Gustaf et la princesse héritière Victoria de Suède au Palais royal.

Cette commande fait suite à celle par la France de deux avions de surveillance aérienne Global Eye au géant suédois Saab pour plus d'un milliard d'euros en décembre.

Dissuasion nucléaire

La cérémonie de signature intervient aussi moins de deux semaines avant les législatives du 13 septembre en Suède où la coalition de droite d'Ulf Kristersson, soutenue par le parti anti-immigration Démocrates de Suède, ne part pas favorite selon les sondages.

La ministre française des Armées, Catherine Vautrin, prononce un discours à Châlons-en-Champagne, dans le nord-est de la France, le 28 août 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

La ministre française des Armées, Catherine Vautrin, prononce un discours à Châlons-en-Champagne, dans le nord-est de la France, le 28 août 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

La ministre des Armées Catherine Vautrin et son homologue Pål Jonson vont également signer à cette occasion un accord-cadre renforçant la coopération de défense dans les "domaines opérationnel, capacitaire et industriel", qui englobe l'acquisition des frégates, ont indiqué Paris et Stockholm.

La Suède a par ailleurs rejoint la dissuasion nucléaire avancée proposée par Emmanuel Macron à huit pays européens le 2 mars afin de renforcer la défense européenne face à un allié américain de plus en plus incertain.

Les deux pays ont réuni le 23 avril à Paris leur premier groupe de pilotage nucléaire, sous la présidence conjointe de l'Elysée et du cabinet du Premier ministre suédois.

"Le travail se poursuit et s'intensifie", a indiqué l'Elysée sans plus de précisions. L'Allemagne a de son côté annoncé en juillet sa participation à des exercices nucléaires français "dès cette année".

Forces spéciales et drones

La Marine française participe de son côté régulièrement à des déploiements - comme celui de l'Amiral Ronarc'h- dans les mers du Nord où la Russie est très présente.

La France va aussi contribuer aux forces terrestres avancées de l'Otan en Finlande, sous commandement suédois, destinées à renforcer les capacités de dissuasion de l'Alliance face à la menace russe.

Un officier se tient devant la frégate de défense et d'intervention (FDI) Kimon au chantier naval du groupe industriel français Naval Group à Lorient, dans l'ouest de la France, le 4 octobre 2023 ( AFP / LOIC VENANCE )

Un officier se tient devant la frégate de défense et d'intervention (FDI) Kimon au chantier naval du groupe industriel français Naval Group à Lorient, dans l'ouest de la France, le 4 octobre 2023 ( AFP / LOIC VENANCE )

La frégate FDI, d'une longueur de 122 mètres pour 4.500 tonnes, est conçue pour neutraliser tout type de menace, en surface, aérienne, sous-marine, asymétrique ou cyber, selon le site de Naval Group. Elle permet notamment de déployer des forces spéciales ainsi que des drones aériens et de surface.

Elle est dotée de missiles anti-missiles balistiques Aster 30, torpilles anti-sous-marines, missiles antinavires et missiles de croisière pour la frappe en profondeur.

La France entend ainsi renforcer l'attractivité de son industrie de défense en Europe, notamment face aux Américains, alors que les pays de l'Otan, instruits par le conflit en Ukraine, démultiplient leurs investissements en la matière.

La FDI de Naval Group a déjà été vendue en quatre exemplaires à la Grèce. La Norvège a en revanche préféré choisir des frégates britanniques en 2025.

Après la Suède lundi, Emmanuel Macron poursuivra sa "rentrée européenne" aux Pays-Bas puis au Royaume-Uni mercredi, où il rencontrera pour la première fois le nouveau Premier ministre Andy Burnham.

Emmanuel Macron

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