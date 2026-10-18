Macron appelle au calme alors que la France fait le bilan des pires troubles que le pays ait connus depuis des années

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* Macron déclare que « nous ressentons tous de la colère et de la honte » face aux violences, mais ne proclame pas l'état d'urgence

* Des émeutes ont éclaté samedi dans plusieurs villes de France

* La mairie de Limoges a été en grande partie détruite lors d'un incendie criminel

* La police a procédé à plus de 2 000 interpellations

* La France fait face à un climat social explosif à l'approche des élections de 2027

(Réécriture des paragraphes 1 à 8 après la conférence de presse de Macron; ajout des commentaires de Mélenchon au paragraphe 17)

par Sybille de La Hamaide, Clotaire Achi et Abdul Saboor

Le président Emmanuel Macron a appelé au calme dimanche, au lendemain d’une des pires journées de troubles que la France ait connues depuis des années, au cours de laquelle des milliers de personnes ont été arrêtées et des commerces pillés ou endommagés à la suite de manifestations contre la hausse des prix et la dégradation des services publics.

De nouveaux affrontements ont éclaté à Paris et à Marseille, où la police anti-émeute est intervenue pour empêcher des tentatives de saccage de commerces.

Samedi, les manifestations nationales avaient dégénéré en émeutes: une mairie a été incendiée, des magasins pillés et des bâtiments recouverts de graffitis, tandis que des groupes violents affrontaient les forces de l’ordre dans plusieurs villes du pays.

“En voyant ces images, nous nous sommes tous demandé: qu’est-ce qui leur passait par la tête? Comment des Français peuvent-ils faire cela à la France?”, a déclaré Emmanuel Macron dans une allocution télévisée à la nation.

“Rien ne le justifie, rien ne l’explique, rien ne l’excuse. Ce soir, nous ressentons tous de la colère et de la honte.”

Les troubles de samedi ont mis à nu la profonde colère envers Macron, qui quittera ses fonctions en 2027 après une décennie au pouvoir de plus en plus marquée par le mécontentement social, une économie fragile et une dette galopante.

M. Macron a déclaré que les manifestants pacifiques avaient des griefs légitimes et que leurs actions ne devaient pas être confondues avec celles de ceux qui cherchaient à semer le chaos.

Il s’est abstenu de déclarer l’état d’urgence, comme l’exigeaient certains responsables politiques de droite, mais a indiqué que le gouvernement prendrait des mesures pour permettre aux préfets d’interdire les manifestations si cela s’avérait nécessaire pour protéger les bâtiments publics et les commerces locaux.

LES MANIFESTATIONS À PARIS: “COMME UNE ZONE DE GUERRE”

Le gouvernement a imputé les violences à ce qu’il a qualifié de groupes d’extrême gauche, ainsi qu’à des criminels qui, selon lui, auraient incité au pillage.

Un manifestant est décédé samedi des suites d’un arrêt cardiaque survenu lors des manifestations , à Paris. La police a procédé à 2 400 interpellations dans toute la France, tandis que près de 1 000 policiers ont été blessés, a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez.

La police a de nouveau affronté les manifestants et tiré des gaz lacrymogènes place de la République dimanche après-midi, tandis que des manifestants avaient incendié des tas de vélos. Un témoin de Reuters a estimé qu’il y avait plusieurs centaines de manifestants dans le quartier.

Une opération de nettoyage de grande envergure a été menée dans plusieurs villes, de Lille au nord à Marseille au sud, et de Strasbourg à l'est à Bordeaux au sud-ouest, où une foule masquée a fait irruption dans la résidence du préfet local.

“On se croirait en zone de guerre ici!”, s’est exclamé l’entrepreneur néerlandais Tije De Boer, qui visitait Paris avec ses enfants et a déclaré que les troubles l’avaient contraint à évacuer son hôtel situé place de la République.

Plus d’un demi-million de personnes ont participé samedi à des marches dans des dizaines de villes, marquant la convergence d’un mouvement étudiant qui dure depuis un mois avec un mécontentement social plus large face à la hausse du coût de la vie et au déclin des services publics.

PLUSIEURS CENTAINES DE MAGASINS ENDOMMAGÉS

Alors que des centaines de milliers de personnes manifestaient pacifiquement samedi dans toute la France, des groupes marginaux violents ont pris pour cible des bâtiments publics, pillé des boutiques de luxe et des supermarchés, et attaqué des véhicules de police ainsi que des agents.

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (extrême droite) et favorite de la campagne présidentielle de l’année prochaine, a également appelé au calme, affirmant que la France ne devait pas s’habituer à voir son pays malmené, maltraité et saccagé.

“La violence n’est pas une opinion. La destruction n’est pas une forme d’expression. Et le chaos ne peut pas servir de projet pour la France,” a-t-elle déclaré dans un message vidéo.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de l’extrême gauche de « France Insoumise », a déclaré que Macron devait répondre aux revendications des lycéens manifestants.

À Limoges , célèbre pour sa porcelaine, l’effondrement de la tour de l’horloge de la mairie lors d’un violent incendie a ravivé le souvenir de l’incendie de 2019 qui avait dévasté la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le maire Guillaume Guérin a déclaré que le nombre d’agents de la police nationale déployés dans sa ville était insuffisant.

“Il y avait une intention claire et préméditée de réduire la mairie en cendres, et les personnes qui s’y trouvaient ont craint pour leur vie,” a déclaré M. Guérin à Reuters dimanche. Il a menacé de démissionner si la ville ne recevait pas les fonds nécessaires à la réparation de la mairie.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a promis dimanche son soutien aux commerçants ayant subi des pertes. “Ceux qui cassent des choses paieront, répareront les dégâts et seront tenus pour responsables de leur intention de semer le chaos,” a déclaré M. Lescure dans un communiqué.

Le directeur général de Carrefour CARR.PA , Alexandre Bompard, a déclaré à la chaîne française BFMTV que 50 magasins de l’enseigne avaient été endommagés, dont 20 pillés, les pertes liées à ces dégâts s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros.