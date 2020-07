Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron appelle à sanctionner toute violation d'espace maritime en Méditerranée Reuters • 23/07/2020 à 11:19









PARIS, 23 juillet (Reuters) - Emmanuel Macron a plaidé jeudi pour que des sanctions soient infligées aux pays violant l'espace maritime de leurs voisins européens en Méditerranée orientale alors que les derniers jours ont été marqués par des tensions entre la Grèce et la Turquie en raison d'activités turques d'exploration d'hydrocarbures en mer. Le chef de l'Etat français, qui s'exprimait à l'Elysée avant un entretien avec son homologue chypriote Nicos Anastasiades, a fait part de la "pleine solidarité de la France avec Chypre mais également avec la Grèce face aux violations de leur souveraineté par la Turquie". "Il n'est pas acceptable que l'espace maritime d'un Etat membre soit violé ou menacé. Ceux qui y contribuent doivent être sanctionnés", a-t-il dit. Alors que les sujets de friction se sont multipliés ces derniers temps entre l'Union européenne et la Turquie, membre de l'Otan, Emmanuel Macron a déclaré que "ce serait une grave erreur que de laisser notre sécurité en Méditerranée aux mains d'autres acteurs", en référence aux luttes d'influence que se livrent la Turquie et la Russie dans cette zone. (John Irish, édité par Myriam Rivet et Bertrand Boucey)

