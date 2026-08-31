Macron à Stockholm pour conclure une importante vente de frégates

Le président français Emmanuel Macron (g) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson une cérémonie d'accueil à Stockholm, le 31 août 2026 en Suède ( TT NEWS AGENCY / Anders WIKLUND )

Emmanuel Macron et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson vont signer lundi à Stockholm un contrat de 4,3 milliards d'euros pour la vente par la France de quatre frégates à la Suède qui consacre la coopération militaro-industrielle entre les deux pays, sur fond de menace russe croissante en Europe.

Le président français, arrivé en début d'après-midi dans la capitale suédoise, a été accueilli avec les honneurs militaires par le chef du gouvernement suédois devant le Musée national.

Les deux dirigeants ont ensuite embarqué à bord d'un navire suédois d'attaque rapide CB90, d'où ils devaient assister à un exercice de coopération avec des éléments militaires français, avant de rejoindre la frégate française à bord de laquelle la cérémonie de signature aura lieu, dans le port de Stockholm.

Cette visite marque une "nouvelle étape" dans la coopération militaire franco-suédoise qui va contribuer à "renforcer la défense européenne comme de l'Otan", ont relevé l'Elysée ainsi que les services du Premier ministre suédois.

Le président français Emmanuel Macron (d) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à bord d'une vedette d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise à Stockholm, en Suède, le 31 août 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Suède a annoncé en mai l'achat à l'entreprise française Naval Group de quatre frégates de défense et d'intervention (FDI), dont le premier exemplaire sera livré en 2030, dans le cadre de son effort de réarmement depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022 et son adhésion à l'Otan en 2024.

La signature du contrat, à bord de la toute nouvelle frégate française de même classe FDI Amiral Ronarc'h, va officialiser cette acquisition après quelques semaines à peine de négociations.

Cette commande fait suite à celle par la France de deux avions de surveillance aérienne Global Eye au géant suédois Saab pour plus d'un milliard d'euros en décembre.

Dissuasion nucléaire

La cérémonie de signature intervient moins de deux semaines avant les législatives du 13 septembre en Suède où la coalition de droite d'Ulf Kristersson, soutenue par le parti anti-immigration Démocrates de Suède, ne part pas favorite, selon les sondages.

Le président français Emmanuel Macron (g) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à bord d'une vedette d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise à Stockholm, en Suède, le 31 août 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre française des Armées Catherine Vautrin et son homologue Pål Jonson vont en outre signer un nouvel accord-cadre renforçant la coopération en matière de défense dans les domaines "opérationnel" et "industriel", ont fait savoir Paris et Stockholm.

La Suède a par ailleurs rejoint la dissuasion nucléaire avancée proposée par Emmanuel Macron à huit pays européens le 2 mars afin de renforcer la défense européenne face à un allié américain de plus en plus incertain.

Les deux pays ont tenu le 23 avril à Paris leur première réunion sur la coopération dans le domaine nucléaire, sous la présidence commune de l'Elysée et du cabinet du Premier ministre suédois.

"Le travail se poursuit et s'intensifie", a commenté l'Elysée sans plus de précisions. L'Allemagne a de son côté annoncé en juillet sa participation à des exercices nucléaires français "dès cette année".

Forces spéciales et drones

La Marine française participe de son côté régulièrement à des déploiements - comme celui de l'Amiral Ronarc'h - dans les mers du Nord sur lesquelles la Russie est très présente.

Des soldats suédois à bord d'une embarcation d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise, devant la frégate française *Amiral Ronarc’h*, à Stockholm, le 31 août 2026 en Suède, avant la signature d'un contrat portant sur l'acquisition par la Suède de quatre frégates française de défense et d'intervention (FDI) ( AFP / Ludovic MARIN )

La France va aussi contribuer aux forces terrestres avancées de l'Otan en Finlande, sous commandement suédois, destinées à renforcer la capacité de dissuasion de l'Alliance face à la menace russe.

La frégate FDI, d'une longueur de 122 mètres pour 4.500 tonnes, est conçue pour neutraliser tout type de menace, en surface, aérienne, sous-marine, asymétrique ou cyber, selon le site internet de Naval Group. Elle permet en particulier de déployer des forces spéciales ainsi que des drones aériens et de surface.

Elle est dotée de missiles antimissiles balistiques Aster 30, de torpilles anti-sous-marines, de missiles antinavires et de missiles de croisière pour les frappes de longue portée.

La France entend ainsi renforcer l'attractivité de son industrie de défense en Europe, notamment face aux Américains, à un moment où les pays de l'Otan, instruits par le conflit en Ukraine, augmentent massivement leurs investissements en la matière.

La FDI de Naval Group a déjà été vendue en quatre exemplaires à la Grèce. La Norvège a en revanche préféré acheter des frégates britanniques en 2025.

Après la Suède lundi, Emmanuel Macron, qui quittera l'Elysée en mai après deux mandats consécutifs, poursuivra sa "rentrée européenne" aux Pays-Bas puis au Royaume-Uni mercredi, où il rencontrera pour la première fois le nouveau Premier ministre Andy Burnham.