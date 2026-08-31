 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron à Stockholm pour conclure une importante vente de frégates
information fournie par AFP 31/08/2026 à 16:10
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président français Emmanuel Macron (g) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson une cérémonie d'accueil à Stockholm, le 31 août 2026 en Suède ( TT NEWS AGENCY / Anders WIKLUND )

Le président français Emmanuel Macron (g) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson une cérémonie d'accueil à Stockholm, le 31 août 2026 en Suède ( TT NEWS AGENCY / Anders WIKLUND )

Emmanuel Macron et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson vont signer lundi à Stockholm un contrat de 4,3 milliards d'euros pour la vente par la France de quatre frégates à la Suède qui consacre la coopération militaro-industrielle entre les deux pays, sur fond de menace russe croissante en Europe.

Le président français, arrivé en début d'après-midi dans la capitale suédoise, a été accueilli avec les honneurs militaires par le chef du gouvernement suédois devant le Musée national.

Les deux dirigeants ont ensuite embarqué à bord d'un navire suédois d'attaque rapide CB90, d'où ils devaient assister à un exercice de coopération avec des éléments militaires français, avant de rejoindre la frégate française à bord de laquelle la cérémonie de signature aura lieu, dans le port de Stockholm.

Cette visite marque une "nouvelle étape" dans la coopération militaire franco-suédoise qui va contribuer à "renforcer la défense européenne comme de l'Otan", ont relevé l'Elysée ainsi que les services du Premier ministre suédois.

Le président français Emmanuel Macron (d) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à bord d'une vedette d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise à Stockholm, en Suède, le 31 août 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président français Emmanuel Macron (d) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à bord d'une vedette d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise à Stockholm, en Suède, le 31 août 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Suède a annoncé en mai l'achat à l'entreprise française Naval Group de quatre frégates de défense et d'intervention (FDI), dont le premier exemplaire sera livré en 2030, dans le cadre de son effort de réarmement depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022 et son adhésion à l'Otan en 2024.

La signature du contrat, à bord de la toute nouvelle frégate française de même classe FDI Amiral Ronarc'h, va officialiser cette acquisition après quelques semaines à peine de négociations.

Cette commande fait suite à celle par la France de deux avions de surveillance aérienne Global Eye au géant suédois Saab pour plus d'un milliard d'euros en décembre.

Dissuasion nucléaire

La cérémonie de signature intervient moins de deux semaines avant les législatives du 13 septembre en Suède où la coalition de droite d'Ulf Kristersson, soutenue par le parti anti-immigration Démocrates de Suède, ne part pas favorite, selon les sondages.

Le président français Emmanuel Macron (g) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à bord d'une vedette d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise à Stockholm, en Suède, le 31 août 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président français Emmanuel Macron (g) et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à bord d'une vedette d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise à Stockholm, en Suède, le 31 août 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre française des Armées Catherine Vautrin et son homologue Pål Jonson vont en outre signer un nouvel accord-cadre renforçant la coopération en matière de défense dans les domaines "opérationnel" et "industriel", ont fait savoir Paris et Stockholm.

La Suède a par ailleurs rejoint la dissuasion nucléaire avancée proposée par Emmanuel Macron à huit pays européens le 2 mars afin de renforcer la défense européenne face à un allié américain de plus en plus incertain.

Les deux pays ont tenu le 23 avril à Paris leur première réunion sur la coopération dans le domaine nucléaire, sous la présidence commune de l'Elysée et du cabinet du Premier ministre suédois.

"Le travail se poursuit et s'intensifie", a commenté l'Elysée sans plus de précisions. L'Allemagne a de son côté annoncé en juillet sa participation à des exercices nucléaires français "dès cette année".

Forces spéciales et drones

La Marine française participe de son côté régulièrement à des déploiements - comme celui de l'Amiral Ronarc'h - dans les mers du Nord sur lesquelles la Russie est très présente.

Des soldats suédois à bord d'une embarcation d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise, devant la frégate française *Amiral Ronarc’h*, à Stockholm, le 31 août 2026 en Suède, avant la signature d'un contrat portant sur l'acquisition par la Suède de quatre frégates française de défense et d'intervention (FDI) ( AFP / Ludovic MARIN )

Des soldats suédois à bord d'une embarcation d'assaut rapide CB90 de la marine suédoise, devant la frégate française *Amiral Ronarc’h*, à Stockholm, le 31 août 2026 en Suède, avant la signature d'un contrat portant sur l'acquisition par la Suède de quatre frégates française de défense et d'intervention (FDI) ( AFP / Ludovic MARIN )

La France va aussi contribuer aux forces terrestres avancées de l'Otan en Finlande, sous commandement suédois, destinées à renforcer la capacité de dissuasion de l'Alliance face à la menace russe.

La frégate FDI, d'une longueur de 122 mètres pour 4.500 tonnes, est conçue pour neutraliser tout type de menace, en surface, aérienne, sous-marine, asymétrique ou cyber, selon le site internet de Naval Group. Elle permet en particulier de déployer des forces spéciales ainsi que des drones aériens et de surface.

Elle est dotée de missiles antimissiles balistiques Aster 30, de torpilles anti-sous-marines, de missiles antinavires et de missiles de croisière pour les frappes de longue portée.

La France entend ainsi renforcer l'attractivité de son industrie de défense en Europe, notamment face aux Américains, à un moment où les pays de l'Otan, instruits par le conflit en Ukraine, augmentent massivement leurs investissements en la matière.

La FDI de Naval Group a déjà été vendue en quatre exemplaires à la Grèce. La Norvège a en revanche préféré acheter des frégates britanniques en 2025.

Après la Suède lundi, Emmanuel Macron, qui quittera l'Elysée en mai après deux mandats consécutifs, poursuivra sa "rentrée européenne" aux Pays-Bas puis au Royaume-Uni mercredi, où il rencontrera pour la première fois le nouveau Premier ministre Andy Burnham.

Emmanuel Macron

Valeurs associées

THALES
243,6000 EUR Euronext Paris -0,45%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bradley Barcola (France) célèbre le deuxième but de son équipe contre l'Angleterre dans la Coupe du monde de la FIFA 2026
    Football: Bradley Barcola a signé au Liverpool FC
    information fournie par Reuters 31.08.2026 16:23 

    Le Liverpool FC ‌a annoncé lundi la signature de l'international français Bradley ​Barcola en provenance du Paris Saint-Germain. Le club anglais n'a pas communiqué sur le prix de la transaction mais des ​informations de presse font état d'un montant de 140 millions ... Lire la suite

  • Élections législatives anticipées à Pristina
    Les partis du Kosovo s’accordent pour élire un président
    information fournie par Reuters 31.08.2026 16:20 

    Le parti du Premier ‌ministre par intérim du Kosovo Albin Kurti, Vetevendosje (VV), et la Ligue démocratique du ​Kosovo (LDK), parti d'opposition, sont convenus lundi de soutenir l'élection d'un nouveau président, une initiative qui pourrait mettre fin à près de ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en baisse face à la reprise des hostilités au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 31.08.2026 16:16 

    La Bourse de New York évolue sur la défensive lundi, la reprise des frappes entre les Etats-Unis et l'Iran poussant les prix du pétrole à la hausse tout comme les coûts d'emprunt des Etats. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,61%, l'indice Nasdaq perdait 0,41% ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Education, Édouard Geffray, lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres, le 31 août 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Violences sexuelles: à la veille de la rentrée scolaire, les autorités tentent de rassurer
    information fournie par AFP 31.08.2026 16:15 

    Face aux scandales, notamment sexuels, qui ont secoué le périscolaire parisien, la rectrice de l'académie de Paris et le ministre de l'Éducation ont cherché lundi à rassurer, en mettant en avant un renforcement des procédures de signalement, de prévention et de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 372,99 -0,34%
BIOPHYTIS
0,0554 +5,73%
SOITEC
117,7 +8,98%
Pétrole Brent
90,59 +1,34%
HAFFNER ENERGY
0,533 -1,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank