Macron a reçu le PM irakien, souligné la nécessité de poursuivre la lutte anti-terroriste

20 octobre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a reçu lundi le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi, avec lequel il a réaffirmé les "liens d'amitié profonds" qui unissent la France et l'Irak et l'importance du "partenariat stratégique" entre les deux pays, a fait savoir l'Elysée. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de poursuivre le combat contre le terrorisme, et le chef de l'Etat français a réitéré "le plein engagement de la France au sein de la coalition internationale contre Daech et son souhait de poursuivre l'approfondissement de la relation bilatérale de défense avec l'Irak", a indiqué la présidence française dans un communiqué. Mustafa al-Kadhimi a condamné l'assassinat de Samuel Paty et exprimé sa solidarité avec la France dans sa lutte contre le terrorisme, est-il ajouté. Cette visite du dirigeant irakien, sur invitation d'Emmanuel Macron, a fait suite au déplacement du président français à Bagdad le mois dernier. (Jean Terzian)

