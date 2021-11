Macquarie AM nomme un directeur adjoint pour sa gestion actions

(NEWSManagers.com) - Macquarie Asset Management, filiale de gestion d'actifs du groupe financier australien Macquarie, a nommé John Pickard en qualité de directeur adjoint de sa gestion actions. La nomination est effective depuis ce lundi. L'intéressé travaillera sous les ordres du responsable mondial des actions John Leonard. Au sein de la division actions de Macquarie AM, il se focalisera notamment sur les fonctions de trading, de gestion de risque, de durabilité et celles relatives aux stratégies quantitatives.

Auparavant, John Pickard était associé de la société de conseil londonienne h2glenfern en charge des pratiques ESG. Il a également été responsable des investissements de Martin Currie Investment Management et a occupé plusieurs responsabilités au sein d'UBS Asset Management (responsable de la plateforme actions pour les clients institutionnels et wholesale, responsable des actions asiatiques et des actions européennes).

Macquarie AM, qui gérait 531 milliards de dollars d'actifs à fin septembre 2021, a procédé à plusieurs acquisitions ces derniers mois dont celles de Waddell & Reed Financial, des activités actions internationales et obligations d'AMP Capital et de Central Park Group.