Macquarie AirFinance d'Australie va ajouter 30 Boeing 737-8 à sa flotte

Macquarie AirFinance achète 30 Boeing 737-8

Les détails financiers n'ont pas été révélés

Livraison des avions prévue jusqu'en 2032

La branche mondiale de location d'avions du groupe australien Macquarie MQG.AX a déclaré mardi avoir acheté 30 Boeing 737-8, conformément à son objectif de transition vers des modèles de nouvelle génération plus économes en carburant.

Macquarie AirFinance n'a pas divulgué les détails financiers de la transaction, qui marque sa deuxième commande directe auprès de Boeing BA.N .

Macquarie AirFinance et Boeing n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur les détails financiers de l'accord.

Boeing a déclaré séparément que l'achat avait été enregistré en juillet comme "non identifié" sur son site web de commandes et de livraisons et qu'il portait à 70 le carnet de commandes de 737 MAX de Macquarie AirFinance, les appareils devant être livrés jusqu'en 2032.

Le constructeur a remporté une série de commandes importantes en 2025 jusqu'à présent, Korean Air 003490.KS ayant passé sa plus grosse commande pour un mélange de 787, 777 et 737 d'une valeur d'environ 36,5 milliards de dollars à la fin du mois d'août. BOC Aviation 2588.HK , basée à Singapour, a commandé 50 737 MAX 8 à la fin du mois de mars .

Selon Boeing, la famille 737 MAX est " bien adaptée " pour soutenir la modernisation de la flotte des compagnies aériennes en réduisant la consommation de carburant et les émissions de carbone de 20 % par rapport aux avions qu'ils remplacent.

"En élargissant notre flotte avec ces avions de pointe, nous renforçons notre engagement à fournir des solutions durables et rentables à nos partenaires", a déclaré Eamonn Bane, directeur général de Macquarie AirFinance.