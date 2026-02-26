MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Résultats du 1er semestre 25/26 : chiffre d'affaires en hausse de 29 %

Lagord, le 26 février 2026

Résultats du 1 er semestre 25/26

Chiffre d'affaires en hausse de 29 % ;

Marge d'EBITDA [1] de 19 % et marge nette de 10 % ;

Objectifs annuels de croissance de 25 % à 30% et de marge d'EBITDA de 25 % à 30 % ;

Lancement des 1 er agents IA au 1 er trimestre civil 2026 et de l'offre Plateforme de Facturation Electronique au cours du 3 e trimestre civil 2026 ;

Confirmation de l'ambition de transfert sur Euronext Growth.

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, publie aujourd'hui ses résultats pour le 1 er semestre de l'exercice 2025/2026 (période du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025).

Données non auditées en K€ S1 2024/2025 S1 2025/2026 Chiffre d'affaires 1 671 2 155 EBITDA 384 405 Résultat d'exploitation 254 242 Résultat net 206 213

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER SEMESTRE : UNE DYNAMIQUE SOLIDE

Comme les exercices précédents, il est rappelé que l'activité de la Société est marquée par une saisonnalité prononcée. Si l'analyse des résultats du 1 er semestre (juillet 2025 à décembre 2025) permet d'apprécier l'activité de la société, c'est le 2 nd semestre (janvier 2026 à juin 2026) qui constitue la période clé concernant l'activité et le résultat. Pour mémoire, l'exercice précédent, le second semestre a représenté 60 % du chiffre d'affaires de l'exercice.

Le 1 er semestre affiche une progression soutenue, avec un chiffre d'affaires de 2 155 K€ , en hausse de 29 % par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Cette croissance reflète la poursuite de la dynamique observée sur les exercices précédents, portée par l'attractivité de l'offre de la Société auprès des entreprises, des associations et des professionnels du chiffre et de la paie.

La Société bénéficie d'une croissance dynamique sur ses deux marchés :

Marché des entreprises : sur ce semestre, MACOMPTA.FR a progressé de 24,6 % par rapport à la même période sur l'exercice 2024/2025 ( avant PCA ). Tous les logiciels et applications de l'entreprise ont progressé ;

Marché des professionnels de la comptabilité et de la paie : sur ce marché, lancé en 2024, la croissance est nettement plus rapide. Elle s'est élevée à 64,7 % au cours du semestre ( avant PCA ).

DES RESULTATS TOUJOURS SOLIDES QUI TRADUISENT NOS EFFORTS DE DEVELOPPEMENT

Au cours du semestre, MACOMPTA.FR a doublé ses efforts de recherche et développement. Le développement de nouveaux produits a représenté 20,4 % du chiffre d'affaires au cours du semestre contre 10 % au cours de la même période de l'exercice précédent.

Ces investissements concernent principalement le développement d'agents IA et la facturation électronique, dont les premières retombées commerciales sont attendues pour le 1 er semestre du prochain exercice, comme nous l'expliquons plus loin.

Cette progression des efforts de R&D se traduit par l'augmentation de la production immobilisée qui représente 441 K€ au cours de ce semestre contre 167 K€ au cours du même semestre de l'exercice précédent.

Pour accélérer la sortie de nouveaux produits, la Société a renforcé le recours à la sous-traitance, entraînant une augmentation des charges externes de 349 K€ à 666 K€. Ce recours à la sous-traitance est toutefois temporaire, et les charges externes devraient revenir à un niveau habituel au cours du prochain exercice, la Société souhaitant conserver la maîtrise complète de ses développements.

Dans le même objectif de développement de son offre mais aussi d'améliorer l'accompagnement clients, la Société a poursuivi le renforcement de ses équipes. Ainsi les charges de personnel représentent 1 506 K€ au cours du semestre, contre 1 091 K€ précédemment.

Compte tenu de ces investissements, le résultat d'exploitation s'établit à 242 K€ contre 254 K€ précédemment.

La performance commerciale de MACOMPTA.FR s'accompagne d'un EBITDA représentant environ 19 % du chiffre d'affaires sur le semestre, illustrant la capacité de la Société à concilier croissance et rentabilité opérationnelle.

STRUCTURE FINANCIERE TOUJOURS SOLIDE A FIN DECEMBRE 2025

A l'issue de ce semestre, MACOMPTA.FR dispose toujours d'une structure financière saine et solide. Au 31 décembre 2025, les capitaux propres ressortent à 2 574 K€ et la société n'a pas d'endettement financier. La trésorerie disponible s'élève à 388 K€ après mise en paiement du dividende de 325 K€.

PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA MARGE D'EBITDA

Pour l'exercice complet, MACOMPTA.FR conserve son objectif de croissance globale habituel de 25 % à 30 % et anticipe une marge d' EBITDA de 25 % à 30 % du chiffre d'affaires.

Pour maintenir et renforcer sa croissance, la Société s'appuie sur les améliorations et nouveaux produits à venir :

Mise en ligne progressive d'une nouvelle interface, plus actuelle et fluide pour les logiciels de comptabilité et facturation, en janvier / février 2026 ;

pour les logiciels de comptabilité et facturation, en janvier / février 2026 ; Nouvelle offre d'accompagnement clients Premium au cours du 1 er trimestre 2026 ;

au cours du 1 trimestre 2026 ; Améliorations fonctionnelles et de la scalabilité du logiciel de paie depuis décembre 2025.

Par la suite, la Société s'appuie sur les chantiers suivants pour renforcer sa croissance :

Lancement de nos agents IA

MACOMPTA.FR déploie progressivement des fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle , conçues pour améliorer l'expérience utilisateur et accompagner les clients dans leur usage quotidien des solutions.

Au 1 er trimestre 2026, MACOMPTA.FR intègre dans son offre un agent IA. Sous forme d'un avatar, l'agent permettra d'améliorer l'accompagnement client dans le paramétrage de son dossier et ses premiers pas dans les logiciels de MACOMPTA.FR.

Pour le 4 e trimestre 2026, MACOMPTA.FR prévoit de livrer un agent IA permettant d'aider l'utilisateur dans ses travaux administratifs et comptables courants. Cette option sera proposée aux marchés entreprises et professionnels du chiffre.

Lancement de l'offre Plateforme de Facturation Electronique au cours du 3 e trimestre 2026

Pour mémoire, MACOMPTA.FR a obtenu l 'immatriculation définitive en tant que Plateforme Agréée de dématérialisation , en janvier 2026. Cette reconnaissance permet à la Société d'assurer l'émission, la réception et la transmission des factures électroniques conformément aux exigences de la réforme de la facturation électronique, et de proposer aux utilisateurs une solution intégrée, sécurisée et conforme, directement au sein de son écosystème logiciel.

Avant le 1 er septembre 2026, plus de 7 millions d'entreprise, associations fiscalisées, devront avoir choisi une Plateforme Agrée.

Parmi les 120 Plateformes Agrées, MACOMPTA.FR se distingue par une offre intégrée Facturation, Comptabilité et Plateforme conçue pour les petites structures et à des tarifs très compétitifs.

Ces développements s'inscrivent dans une stratégie de croissance durable, fondée sur l'enrichissement continu de l'offre, la fidélisation des utilisateurs et l'adaptation aux besoins des entreprises, associations et professionnels du chiffre.

Confirmation de l'ambition de transfert sur Euronext Growth

Comme annoncé, la Société confirme son ambition de transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth au premier semestre 2026. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de MACOMPTA.FR, d'améliorer la liquidité du titre, de renforcer sa notoriété auprès des investisseurs et de soutenir sa croissance.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 15 avril 2026.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables.

L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr

BILAN S1 25/26 (01/07/25 - 31/12/25) S1 24/25 (01/07/24 - 31/12/24) ACTIF NET NET Immobilisations incorporelles 760 166 604 825 Immobilisations corporelles 1 673 676 1 685 132 Immobilisations en cours 440 891 170 784 Immobilisations financières 27 016 38 232 Total I : Actif immobilisé 2 901 749 2 498 973 Acomptes versés sur commandes 0 7 816 Créances clients et comptes rattachés 63 354 21 252 Autres créances 406 097 388 660 Disponibilités 387 729 388 916 Charges constatées d'avance 80 438 70 894 Total II : Actif circulant 937 618 877 538 Total général 3 839 367 3 376 511 PASSIF NET NET Capital social 1 505 297 1 500 000 Réserve légale 103 764 67 064 Report à nouveau 748 401 381 405 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 213 132 205 585 Subventions d'investissements 3 696 0 Total I : Capitaux propres 2 574 290 2 154 055 Provisions pour charges 158 030 158 030 Total II : Provisions pour risques et charges 158 030 158 030 Emprunts et dettes financières divers 327 200 635 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 514 6 383 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145 410 101 309 Dettes fiscales et sociales 398 191 311 047 Autres dettes 5 341 2 421 Produits constatés d'avance 554 264 442 631 Total III : Emprunts et Dettes 1 107 047 1 064 426 Total général (I + II + III) 3 839 367 3 376 511

COMPTE DE RESULTAT S1 25/26 (01/07/25 - 31/12/25) S1 24/25 (01/07/24 - 31/12/24) VARIATION MONTANT % MONTANT % MONTANT % Production vendue - Services 2 155 385 100% 1 671 032 100% 484 353 29% Production immobilisée 440 891 20% 167 103 10% 273 788 164% Subventions d'exploitation 10 650 0% 17 150 1% -6 500 -38% Autres produits 82 0% 34 0% 48 141% Total I : Produits d'exploitation 2 607 008 121% 1 855 319 111% 751 689 41% Achats et charges externes 665 835 31% 349 186 21% 316 649 91% Impôts, taxes et versements assimilés 33 341 2% 24 533 1% 8 808 36% Salaires et traitements 1 087 449 50% 807 029 48% 280 420 35% Charges sociales 418 081 19% 283 746 17% 134 335 47% Dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux amortissements 160 543 7% 136 552 8% 23 991 18% Autres charges 67 0% 72 0% -5 -7% Total II : Charges d'exploitation 2 365 316 110% 1 601 118 96% 764 198 158% Résultat d'exploitation (I - II) 241 692 11% 254 201 15% -12 509 -3% Résultat financier 7 039 0% 5 260 0% 1 779 34% Résultat courant avant impôts 248 731 12% 259 461 16% -10 730 -2% Résultat exceptionnel 168 0% -65 0% 233 -357% Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 31 020 1% 30 968 2% 52 0% Impôts sur les bénéfices 4 747 0% 22 843 1% -18 096 -79% Bénéfices ou pertes 213 132 10% 205 585 12% 7 547 4% EBITDA 404 556 19% 384 318 23% 20 238 5%

[1] L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la performance de l'activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel (i) s'ajoutent les dotations aux amortissements et les impôts & taxes, et (ii) se déduit l'intéressement.