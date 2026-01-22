MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR obtient l'immatriculation définitive en tant que Plateforme Agréée

MACOMPTA.FR obtient l'immatriculation définitive en tant que Plateforme Agréée

Lagord, le 22 janvier 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce avoir obtenu l'immatriculation définitive en tant que Plateforme Agréée (PA) par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), dans le cadre de la réforme de la facturation électronique en France.

La réforme de la facturation électronique constitue une transformation majeure du paysage administratif et fiscal français. À partir de septembre 2026, entre 4 et 5 millions d'entreprises assujetties à la TVA devront recevoir leurs factures sous format électronique via une plateforme agréée, et l'émission deviendra obligatoire à cette date pour les grandes entreprises puis s'étendra aux TPE-PME et micro-entreprises en septembre 2027.

L'immatriculation définitive de MACOMPTA.FR comme Plateforme Agréée représente une étape stratégique structurante pour la Société. Elle lui permet d'assurer l'émission, la réception et la transmission des factures électroniques, conformément aux exigences réglementaires définies par l'administration fiscale. Elle valide l'achèvement du processus de qualification technique, de sécurité et d'interopérabilité engagé par la Société et lui permet d'accompagner pleinement ses clients dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs obligations.

Sylvain Heurtier, Président-Directeur général, déclare : « L'immatriculation définitive en tant que Plateforme Agréée constitue une étape clé pour MACOMPTA.FR. Elle confirme notre capacité à répondre aux exigences de la réforme et notre engagement à accompagner nos clients de manière fiable et pérenne dans la transition vers la facturation électronique. »

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr