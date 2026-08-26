MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR franchit une nouvelle étape dans sa stratégie IA avec le lancement d'Emma et prépare le déploiement d'une nouvelle génération d'agents intelligents

MACOMPTA.FR franchit une nouvelle étape dans sa stratégie IA avec le lancement d'Emma et prépare le déploiement d'une nouvelle génération d'agents intelligents

Lagord, le 26 août 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce le lancement en août 2026 d' Emma , son premier agent d'intelligence artificielle dédié à l'accompagnement des utilisateurs lors de la création, du paramétrage et de la prise en main de leur dossier.

Emma a été conçue pour simplifier l'intégration des nouveaux clients, améliorer leur autonomie et fluidifier l'expérience utilisateur dès les premières étapes d'utilisation des solutions de la Société.

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie d'innovation de MACOMPTA.FR, fondée sur le développement d'agents IA spécialisés, destinés à enrichir progressivement l'ensemble de ses solutions logicielles. La Société considère l'intelligence artificielle comme un levier majeur d'amélioration de l'expérience client, de différenciation technologique et de création de valeur à long terme.

Emma constitue la première étape d'une feuille de route plus large qui prévoit la mise en ligne, entre la fin de l'exercice 2026 et le début de l'exercice 2027, de nouveaux agents intelligents destinés à assister les utilisateurs dans leurs activités quotidiennes. Les développements actuellement engagés visent notamment à proposer des fonctionnalités avancées d'analyse comptable, d'interprétation des données financières, d'assistance décisionnelle et d'automatisation des traitements récurrents à faible valeur ajoutée.

À terme, ces agents IA auront vocation à :

analyser la comptabilité et les indicateurs clés de gestion des utilisateurs ;

fournir des informations contextualisées sur leur situation financière ;

répondre aux questions comptables, fiscales et administratives courantes ;

proposer des recommandations personnalisées ;

automatiser progressivement certaines opérations comptables répétitives telles que les imputations, contrôles, rapprochements et pré-traitements comptables.

La Société estime que ces innovations contribueront à renforcer la valeur ajoutée de ses offres logicielles tout en améliorant l'autonomie des utilisateurs et la productivité des organisations qui utilisent ses solutions. Par ailleurs, certains services d'intelligence artificielle pourraient faire l'objet d'offres complémentaires commercialisées sous forme d'options premium, contribuant ainsi à l'enrichissement progressif du modèle économique de la Société.

Sylvain HEURTIER, Président Fondateur de MACOMPTA.FR, déclare :

« Le lancement d'Emma marque le début d'un nouveau cycle d'innovation pour MACOMPTA.FR. Notre ambition est d'intégrer l'intelligence artificielle au cœur de nos logiciels afin d'accompagner nos utilisateurs non seulement dans leurs tâches administratives et comptables, mais également dans l'analyse et le pilotage de leur activité. Ces développements renforcent notre positionnement d'éditeur SaaS innovant et constituent un levier stratégique de croissance pour les années à venir. »

À propos de MACOMPTA.FR

MACOMPTA.FR est un éditeur français de logiciels SaaS de comptabilité, facturation, paie et gestion destinés aux entrepreneurs, associations, petites entreprises et professionnels du chiffre. La Société développe des solutions innovantes fondées sur l'automatisation, la conformité réglementaire et l'intelligence artificielle afin de simplifier durablement la gestion des organisations.

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