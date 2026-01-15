MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Chiffre d'affaires T2 25/26 : + 29,5 %

Chiffre d'affaires T2 25/26 : + 29,5 %
Lagord, le 15 janvier 2026
MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2025/2026 (1 er octobre 2025 - 31 décembre 2025).
Au cours du deuxième trimestre 2025/2026, MACOMPTA.FR a réalisé un chiffre d'affaires de 1 120 K€, en hausse de 29,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.
|2 nd trimestre
|Exercice
|25/26
|24/25
|Chiffre d'affaires (K€)
|1 120
|865
|Progression
|+ 29,5 %
Prochaine publication : résultats semestriels le 26 février 2026.
À propos de MACOMPTA.FR
Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.
Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.
Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).
Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr
Contact
MACOMPTA.FR
CEO
Sylvain HEURTIER
investisseurs@macompta.fr
- SECURITY MASTER Key : lGyalJqbamybx59rl56Xa2WZnGxmkmOdbWmenGJxlZvJm3Fom5himJnGZnJnlWZp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96013-communique-t2-25-26_vf.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer