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Invest Securities reste à achat sur Atos, mais réduit sa cible
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:58

Invest Securities réitère son opinion achat sur Atos , mais avec un objectif de cours réduit de 64 à 60 EUR pour intégrer la hausse de la prime de risque, et ce, malgré des estimations légèrement relevées pour le groupe de services informatiques.

"Au regard de la complexité du sujet, le rapport annuel 2025 n'est pas de trop pour analyser la performance 2025 et s'aider à se projeter en 2026 avec les changements de périmètre à venir", affirme l'analyste en charge du dossier.

Selon lui, ce document permet de confirmer la 1ère impression sur les résultats 2025, à savoir une excellente exécution sur le volet du redressement des marges et des FCF et une incertitude qui perdurera jusqu'à fin 2026 sur le retour de la croissance organique.

"Malgré le momentum boursier défavorable lié à l'IA entourant le secteur, la thèse d'investissement sur Atos demeure inchangée, seul le catalyseur lié au refinancement étant vraisemblablement repoussé de quelques mois avec la fermeture du marché du crédit corporate", poursuit-il.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 09:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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