MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Chiffre d'affaires T1 26/27 : + 34 %

Chiffre d'affaires T1 26/27 : + 34 %

Lagord, le 15 octobre 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2026/2027 (1 er juillet 2026 – 30 septembre 2026).

Au cours du premier trimestre 2026/2027, MACOMPTA.FR réalise un chiffre d'affaires de 1 387,4 K€ , en progression de 34 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent.

1 er trimestre

Exercice

26/27

25/26

Chiffre d'affaires (K€)

1 387,4

1 035,4

Progression

+ 34 %

ANALYSE PAR MARCHÉ

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/2027 réalisé sur le marché des entreprises et associations (« DIREDA ») s'élève à 1 147,8 K€ , soit une progression de 29,8 % .

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/2027 réalisé sur le marché des Experts comptables et autres professionnels du chiffre et de la paie (« DECOF ») s'élève à 239,6 K€ , soit une progression de 58,3 % .

REVENU ANNUEL RÉCURRENT

Pour la première fois, MACOMPTA.FR communique son revenu annuel récurrent (RAR), équivalent de l'indicateur « Annual Recurring Revenue » (ARR) couramment utilisé dans l'industrie du logiciel SaaS.

Le RAR mesure la valeur annualisée du portefeuille d'abonnements actifs de la Société à une date donnée. Cet indicateur constitue un outil particulièrement pertinent pour suivre la dynamique commerciale de MACOMPTA.FR, dont l'activité repose exclusivement sur un modèle économique fondé sur les abonnements.

Le RAR est calculé en multipliant le nombre d'abonnements actifs au dernier jour de la période par le tarif applicable à chaque formule souscrite.



En K€

T1 26/27

T1 25/26

Variation

RAR DIREDA

5 275,6

3 917,1

+ 34,7 %

RAR DECOF

1 044,8

699,4

+ 49,4 %

RAR total

6 320,4

4 616,5

+ 36,9 %

Au 30 septembre 2026, le RAR total s'établit à 6 320,4 K€, contre 4 616,5 K€ un an plus tôt, soit une progression de 36,9 %. Cette croissance témoigne de la poursuite du développement du portefeuille d'abonnements récurrents de la Société.

PERSPECTIVES 2026/2027

La progression enregistrée au cours de ce premier trimestre conforte MACOMPTA.FR dans sa trajectoire de croissance. La Société confirme ainsi, pour l'exercice 2026/2027, son objectif de croissance du chiffre d'affaires compris entre 28 % et 35 %, un objectif de marge d'EBITDA compris entre 25 % et 30 % du chiffre d'affaires (incluant une R&D capitalisée ramenée à 10 % du chiffre d'affaires).

Prochaine publication : chiffre d'affaires du second trimestre le 15 janvier 2027.

À propos de MACOMPTA.FR

MACOMPTA.FR est un éditeur français de logiciels SaaS de comptabilité, facturation, paie et gestion destinés aux entrepreneurs, associations, petites entreprises et professionnels du chiffre. La Société développe des solutions innovantes fondées sur l'automatisation, la conformité réglementaire et l'intelligence artificielle afin de simplifier durablement la gestion des organisations.

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

investisseurs@macompta.fr