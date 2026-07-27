MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MACOMPTA.FR au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , à la date du 30 juin 2026 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 631 titres

63 312,98 € en liquidités

Au cours du 1 er semestre 2026 , il a été négocié un total de :

16 153 titres à l'achat pour un montant de 86 935,92 €

9 522 titres à la vente pour un montant de 50 248,90 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

171 transactions à l'achat

138 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

100 000,00 €

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

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