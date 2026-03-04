MACOMPTA.FR : Initiation de couverture par Allinvest Securities avec un potentiel de hausse du titre de + 38 %

Lagord, le 3 mars 2026

Initiation de couverture par Allinvest Securities avec un potentiel de hausse du titre de + 38 %

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce aujourd'hui l'initiation de couverture de son titre par Allinvest Securities , le bureau d'analyse financière d'Invest Securities.

Allinvest Securities a initié le suivi du titre dans le cadre d'une étude intitulée « Petit mais costaud » , avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 8 € par action , représentant une hausse de + 38 % par rapport au cours de clôture du 27 février 2026 (5,80 €).

Cette initiation de couverture constitue une étape structurante dans la stratégie de visibilité financière de MACOMPTA.FR auprès des investisseurs et dans la perspective du projet de transfert de cotation sur Euronext Growth.

Consultez la note d'analyse ici : https://investisseurs.macompta.fr/documentation/

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables.

L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

