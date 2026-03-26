MACOMPTA.FR : Après 2 années réussies sur Euronext Access, MACOMPTA.FR annonce son transfert sur Euronext Growth le 30 mars 2026

Lagord, le 26 mars 2026

Après 2 années réussies sur Euronext Access, MACOMPTA.FR annonce son transfert sur Euronext Growth

le 30 mars 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce avoir obtenu l'avis favorable d'Euronext en vue d'un transfert de cotation de ses actions sur Euronext Growth, à compter du 30 mars 2026.

Ce transfert intervient après 2 années de cotation sur Euronext Access au cours desquelles l'action MACOMPTA.FR est passée de 4,69 € à 5,70 €, soit une progression de 21,5 %. Dans le même temps, le flottant est passé de 8 % du capital à 27 %, offrant ainsi la possibilité à un nombre croissant d'investisseurs, professionnels comme particuliers, français et étrangers, d'accompagner le développement de la Société.

La cotation sur Euronext Growth s'inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité et l'attractivité de la Société auprès d'un nombre croissant d'investisseurs. Elle s'accompagne de mesures en faveur de la liquidité du titre, notamment :

L' initiation de couverture par Allinvest Securities avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 8 € par action , représentant une hausse de + 38 % [1] ;

par Allinvest Securities avec une , représentant une hausse de + 38 % [1] ; L'organisation d'un Webinaire d'échange entre la Direction et les investisseurs dont la rediffusion est disponible sur le site Internet de la Société ;

d'échange entre la Direction et les investisseurs dont la rediffusion est disponible sur le site Internet de la Société ; La mise en place d'un contrat de liquidité , effectif dès le 1 er jour de cotation sur Euronext Growth, conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et confié à CIC CIB afin de fluidifier les transactions sur le titre ;

, effectif dès le 1 jour de cotation sur Euronext Growth, conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et confié à CIC CIB afin de fluidifier les transactions sur le titre ; Le passage en cotation continue effectif dès le 1 er jour de cotation sur Euronext Growth.

L'objectif de MACOMPTA.FR est de poursuivre son parcours solide de développement, illustré notamment par les dernières annonces :

La progression significative dans le classement 2026 des Champions de la Croissance publié par Les Échos et l'institut Statista, fruit d'une croissance annuelle moyenne de 29,7 % du chiffre d'affaires entre 2021 et 2024, qui permet à la Société de se classer au 145 ème rang national ;

publié par Les Échos et l'institut Statista, fruit d'une croissance annuelle moyenne de 29,7 % du chiffre d'affaires entre 2021 et 2024, qui permet à la Société de se classer au 145 rang national ; L'annonce d' objectifs annuels de croissance de 25 % à 30 % et de marge d'EBITDA de 25 % à 30 % , après la publication de solides résultats semestriels 2025/2026 ;

, après la publication de solides résultats semestriels 2025/2026 ; L' immatriculation définitive en tant que Plateforme Agréée (PA) par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), dans le cadre de la réforme de la facturation électronique en France, qui constitue une étape structurante pour la Société.

Le code ISIN d'identification des actions MACOMPTA.FR reste inchangé (FR001400NQB6) et le mnémonique devient ALCPA. Par ailleurs, l'action MACOMPTA.FR reste éligible au dispositif PEA-PME.

MACOMPTA.FR est accompagnée par Allinvest Securities en tant que listing sponsor.

Calendrier du transfert

25 mars 2026 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres

sur Euronext Growth 26 mars 2026 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions MACOMPTA.FR sur Euronext Access

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions MACOMPTA.FR sur Euronext Growth

Diffusion d'un communiqué de presse par la Société et mise en

ligne du document d'information 27 mars 2026 Dernier jour de cotation des actions MACOMPTA.FR sur Euronext Access 30 mars 2026 Début de la cotation des actions MACOMPTA.FR sur Euronext Growth

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables.

L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr

[1] Par rapport au cours de clôture du 27 février 2026 (5,80 €) précédant la publication