Mach Natural Resources chute suite à une offre secondaire de 117,5 millions de dollars

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7 avril - ** Les actions de Mach Natural Resources MNR.N ont baissé de 7,6 % avant la cloche à 13,08 $ après une offre secondaire de 117,5 millions de dollars ** Le producteur de pétrole et de gaz basé à Oklahoma City a déclaré tard dans la journée que les investisseurs existants Vepu, Simlog et Sabinal Energy se sont séparés de 9 millions d'unités

** Le prix d'offre de 13,05 $ représente une décote de 7,8 % par rapport à la dernière vente ** Les affiliés du directeur général Tom Ward ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 2 millions de dollars d'unités, selon le prospectus

** Morgan Stanley est le seul preneur ferme

** MNR a ~168,2 millions d'unités en circulation

** Jusqu'à lundi, les actions de MNR ont augmenté de 28% depuis le début de l'année

** 7 des 9 analystes considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 2 comme "hold"; PT médian $19, selon LSEG