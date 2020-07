Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macédoine du Nord-Les sociaux-démocrates donnés en tête des législatives Reuters • 16/07/2020 à 00:50









SKOPJE, 16 juillet (Reuters) - Le parti social-démocrate, au pouvoir en Macédoine du Nord et qui a promis de faire adhérer le pays à l'Union européenne, est donné en tête des élections législatives de mercredi, selon les résultats partiels diffusés par la commission électorale nationale. Le parti de l'ex-Premier ministre Zoran Zaev s'imposerait avec 36,9% des suffrages, devant son principal rival, le parti nationaliste, crédité de 35,9% des voix, montrent les résultats après 71% des bulletins dépouillés. Initialement prévu en avril, soit deux mois après la dissolution du Parlement, le scrutin avait dû être reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. Les députés ont voté en février la dissolution suite à la démission de Zaev, survenue après que l'UE a décliné à fixer une date pour l'ouverture de négociations d'adhésion avec le pays d'ex-Yougoslavie. Bruxelles a annoncé un mois plus tard que les discussions pouvaient débuter, sans préciser la date, mais des diplomates ont fait savoir qu'elles pourraient intervenir cette année. (Aleksandar Vasovic et Kole Casule; version française Jean Terzian)

