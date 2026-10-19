MaaT Pharma reçoit un retour de la FDA à la suite d’une réunion pré-IND, soutenant la poursuite du développement de MaaT034 dans les tumeurs solides

• Les échanges positifs avec la FDA lors de la réunion pré-IND (Investigational New Drug) sur les aspects CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) et non cliniques soutiennent la poursuite du développement de MaaT034.

• L’alignement avec la FDA sur la stratégie de développement en vue de l’IND indique qu’aucune étude non clinique supplémentaire ne devrait être requise pour étayer la sécurité d’administration de MaaT034.

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