MaaT Pharma présente des données cliniques consolidées prometteuses concernant MaaT013, à l’occasion de la 64e rencontre annuelle de l’ASH

MaaT Pharma a présenté aujourd'hui, à l’occasion de la rencontre annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), le plus grand rendez-vous mondial en hématologie, des résultats consolidés prometteurs issus de 81 patients atteints de la maladie aigüe du greffon contre l’hôte (aGvH) gastrointestinale (GI) et réfractaires aux stéroïdes traités avec MaaT013 dans le cadre du programme d’accès compassionnel (EAP) en France :

• Taux de réponse globale (GI-ORR) de 56 %, dont 30 patients en réponse complète (37 %), 11 patients en très bonne réponse partielle (14%) et 4 patients en réponse partielle (5%) chez les patients atteints de GI-aGvH 28 jours après l’initiation du traitement ;

• Taux de survie globale à 12 mois était de 59 % chez les patients répondeurs au traitement avec MaaT013.

• Un taux de réponse globale de 65 % a été observé chez 31 patients traités avec MaaT013 comme traitement de 3e ligne chez les patients après échec du traitement de 2e ligne par ruxolitinib. Dans ce groupe qui a répondu au traitement par MaaT013, le taux de survie à 12 mois était de 74 %. Une population similaire de patients reçoit actuellement un traitement dans le cadre de l'essai clinique pivot de phase III ARES réalisé par MaaT Pharma en Europe.

