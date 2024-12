MaaT Pharma présente des données actualisées positives pour MaaT013 issues du programme d’accès compassionnel au Congrès Annuel 2024 de l’ASH et organise un webinaire avec des experts le 17 décembre 2024 pour détailler les données et échanger sur les besoins médicaux non satisfaits dans la maladie aiguë du greffon contre l’hôte (aGvH). Vous trouverez le lien d'inscription dans le communiqué de presse.



