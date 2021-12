MaaT Pharma organisera une réunion d'information à destination des investisseurs après la présentation de résultats complémentaires de MaaT013 lors de la conférence de l'ASH

MaaT Pharma, société de biotechnologie au stade clinique pionnière du développement de thérapies microbiote destinées à améliorer la survie des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui qu’elle commentera les données cliniques présentées à l’occasion des 63èmes rencontres de l’American Society of Hematology (ASH) et réalisera un point d’avancement, à l’occasion d’un webcast dédié le lundi 13 décembre 2021 à 18h00 CET (12h00 EST), à l’intention de ses investisseurs et de la communauté financière.