MaaT Pharma fait preuve de nervosité après une double actualité

(AOF) - MaaT Pharma (-3,04%, à 4,14 euros) a dévoilé une double actualité. La société va présenter des résultats d’une étude phase 3 lors d’une présentation orale au congrès 2025 de l’American Society of Hematology, et elle également fait un point sur ses résultats du troisième trimestre et sur ses activités de financement. Au 30 septembre 2025, MaaT Pharma dispose d’une trésorerie et équivalents de 22,4 millions d’euros, contre 15 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Ce montant doit lui permettre de couvrir ses besoins opérationnels actuels et des programmes de développement jusqu'à la fin du mois de février 2026.

L'amélioration de la position de trésorerie provient notamment d'un paiement initial de 10,5 millions d'euros à la suite de la signature d'un accord exclusif de licence et de distribution avec Clinigen et du tirage de 3,5 millions d'euros d'un financement effectué auprès de la Banque européenne d'investissement.

En parallèle, la société de biotechnologies a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires entre juillet et septembre, soit une progression de 56% par rapport au troisième trimestre 2024. Ces revenus sont liés au programme d'accès compassionnel en France.

Chez Portzamparc, l'accord avec Clinigen est une "réussite", et, sur les 18 millions d'euros, 12 seront conditionnés à une autorisation de mise sur le marché et 6 seront versés à l'atteinte de jalons commerciaux. Partant, les analystes estiment qu'entre la fin février 2026 et l'autorisation de mise sur le marché, MaaT Pharma devrait avoir besoin de 10 à 15 millions d'euros. Portzamparc intègre donc une augmentation de capital de 10 millions d'euros, à un prix de 4,1 euros dans sa modélisation.

La recommandation des analystes est toujours à Acheter, avec une cible de 15,5 euros.

Présentation orale à l'American Society of Hematology

En outre, MaaT Pharma a été sélectionnée pour présenter les résultats de l'étude pivotale de phase 3 pour Xervyteg, incluant des données déjà publiées. Les premiers résultats révèlent la forte efficacité du Xervyteg contre la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvHD).

Pour Invest Securities, cette présentation "marque une étape symbolique". Les analystes rappellent que la société a déposé une autorisation de mise sur le marché début juin 2025 et qu'une décision de l'Agence européenne des médicaments est attendue dans le courant du second semestre 2026. En cas de retour favorable estime Invest Securities, Xervyteg pourrait devenir le premier traitement de troisième ligne dédié aux patients atteints d'aGvHD gastro-intestinale réfractaire.

Les analystes de KBC Securities ont confirmé leur recommandation à l'Achat avec un objectif de cours de 17 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 298% par rapport à la clôture de lundi.

