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MaaT Pharma fait le point sur la demande d’autorisation de mise sur le marché de MaaT013 (Xervyteg®) dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte
information fournie par Boursorama CP 20/05/2026 à 20:45

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie, annonce aujourd'hui avoir été informée par le CHMP de l'EMA d'une tendance vers un avis négatif concernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMM conditionnelle) pour MaaT013 (Xervyteg®) dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte, à la suite de la récente audition orale (Oral Explanation) devant le CHMP. Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

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