Bourses mondiales: l'Europe prudente, les semi-conducteurs à la fête en Asie

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens évoluent prudemment jeudi face aux incertitudes au Moyen-Orient, alors que les marchés asiatiques ont flambé, portés par le bond des semi-conducteurs au lendemain des bons résultats de Nvidia.

A la mi-séance, vers 11H10 GMT, Paris cédait 0,52%, Francfort 0,55% et Londres 0,43%. Milan perdait 0,50%.

La veille, les indices ont fini en nette hausse, bénéficiant d'une baisse du pétrole après des déclarations de Donald Trump assurant que les négociations pour trouver une solution au conflit au Moyen-Orient étaient entrées dans leur "dernière phase".

Mais peu après, le président américain a ajouté que les pourparlers avec Téhéran étaient "sur le fil", entre un accord pour mettre fin à la guerre et une reprise des frappes contre l'Iran, rajoutant de la confusion.

Résultat, les prix du pétrole sont à nouveau orientés à la hausse jeudi: vers 11H10 GMT le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,30% à 107,44 dollars, son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, 2,91% à 101,12 dollars.

"Les investisseurs restent partagés entre le soulagement et les nombreuses incertitudes géopolitiques toujours présentes autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz", résume ainsi John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices laissaient présager une ouverture en légère baisse.

Les semi-conducteurs flambent, l'Asie exulte

Les Bourses asiatiques ont suivi jeudi le mouvement des marchés boursiers européens et américains de la veille, avec une séance de retard, et ont grimpé nettement en espérant un accord prochain entre Téhéran et Washington.

Tokyo a pris 3,14%, Taipei 3,33% et Séoul 8,42%. Ils ont aussi profité d'une flambée de la tech et des semi-conducteurs, qui pèsent lourd sur ces indices, au lendemain des résultats très attendus du mastodonte de la tech Nvidia, première capitalisation mondiale.

Avec un bénéfice net à 58,3 milliards de dollars, qui a plus que triplé par rapport à la même période en 2025 (+211%), l'entreprise a encore largement dépassé les attentes, alors que le secteur de la tech et des semi-conducteurs ont porté les marchés ces dernières semaines, bravant les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Même si la publication "n'a suscité que peu d'enthousiasme pour Nvidia" (-0,04% dans les échanges d'avant Wall Street) sous l'effet de "prises de bénéfices" , ils ont fait "bondir (...) le secteur des semi-conducteurs" en Asie, relève Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

A Tokyo, Tokyo Electron a pris 5,86%, Disco Corp 7,03%, Renesas 8,14%. A Taipei, TSMC a pris 2,06%. A Séoul, SK Hynix a bondi de 11,17% et LG Electronics de 29,83%.

Samsung Electronics a grimpé de 8,51%, bénéficiant également de la suspension d'une grève à l'appel de syndicats réclamant un meilleur partage des profits liés à l'essor de l'intelligence artificielle.

La perspective de l'entrée annoncée en Bourse, pour mi-juin, de l'entreprise spatiale d'Elon Musk SpaceX, qui pèserait 1.750 milliards, a aussi soutenu l'humeur des marchés sur la tech.

Les taux stables, l'activité recule fortement en Europe

Ces derniers jours, les taux d'intérêt des États ont connu de fortes secousses, avec de nettes hausse provoquées par des craintes d'inflation liées au blocage persistant du détroit d'Ormuz et une détente la veille.

Jeudi, le taux d'intérêt allemand à échéance dix ans, référence sur le continent, était stable, à 3,10%, contre 3,09% la veille en clôture. Son équivalent français était à 3,74%, contre 3,71% la veille.

L'impact de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée du pétrole commence à se faire sentir sur le Vieux continent.

La contraction de l'activité au sein du secteur privé s'est ainsi accélérée en mai dans la zone euro, à 47,5 points, contre 48,8 points en avril, ce qui constitue le plus bas niveau enregistré depuis 31 mois. En France, elle a connu son plus fort recul depuis cinq ans et demi en mai.

Et Bruxelles ne prévoit plus désormais qu'une progression de 0,9% du PIB en zone euro cette année, contre 1,2% en novembre. Dans ce contexte, l'euro restait toutefois stable (-0,11%) face au dollar à 1,1611 dollar pour un euro.