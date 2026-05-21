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Air France et Airbus condamnés en appel dans le procès du crash Rio-Paris
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:47

Un avion Airbus A350-900 d'Air France près de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

Un avion Airbus A350-900 d'Air France près de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

Airbus et ​Air France ont été condamnés jeudi ​en appel à ​la peine ⁠maximale à l'issue ‌du procès du crash du vol ​Rio-Paris, ‌annonce la cour ⁠d'appel de Paris.

Airbus et Air ⁠France étaient ‌jugées en tant ⁠que personnes ‌morales pour ⁠homicides involontaires après ⁠l'accident en ‌2009 du vol ​Air ‌France AF447, qui a coûté ​la vie aux ⁠228 passagers et membres d'équipage.

(Tim Hepher; rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie ​Louet)

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4 commentaires

  • 14:28

    Le chef-pilote d'Airbus a dit un jour "s'ils n'avaient touché à rien, ils seraient encore là", c'est vrai, la vitesse est revenue 1 mn après l'alarme et la déconnexion du pilote automatique. Mais dans l'ambiance stressante de la perte d'AP et des alarmes, sur une phase 'décontractée' du vol, un des pilotes a mal réagi. Les instruments ont bien indiqué la perte de vitesse, le décrochage et la chute 'comme un caillou'. Même au simu, on ne peut pas créer un stress vital et paralysant.

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