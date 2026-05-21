Air France et Airbus condamnés en appel dans le procès du crash Rio-Paris

Un avion Airbus A350-900 d'Air France près de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle

Airbus et ​Air France ont été condamnés jeudi ​en appel à ​la peine ⁠maximale à l'issue ‌du procès du crash du vol ​Rio-Paris, ‌annonce la cour ⁠d'appel de Paris.

Airbus et Air ⁠France étaient ‌jugées en tant ⁠que personnes ‌morales pour ⁠homicides involontaires après ⁠l'accident en ‌2009 du vol ​Air ‌France AF447, qui a coûté ​la vie aux ⁠228 passagers et membres d'équipage.

(Tim Hepher; rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie ​Louet)