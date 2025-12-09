MaaT Pharma dévoile les résultats d'une étude pivotale de phase 3

(AOF) - MaaT Pharma a présenté les résultats de l’étude pivotale de phase 3 Ares pour MaaT013 (Xervyteg) dans la GvH aigüe (réaction du greffon contre l’hôte) au congrès annuel de l’American Society of Hematology. Ces données avaient déjà été communiquées auparavant, mais la société la société de biotechnologie en phase clinique avancée a également publié de nouvelles données pour cette essai, incluant un taux de survie globale à 1 an de 54%, confirmant le bénéfice clinique global de MaaT013 (Xervyteg).

Pour le docteur Florent Malard, PhD, professeur d'hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université, et investigateur principal de l'essai Ares : " Ces résultats confirment que MaaT013 (Xervyteg®) offre un bénéfice clinique durable pour les patients atteints de GI-aGvH ayant épuisé toutes les options thérapeutiques actuellement approuvées. Obtenir une réponse gastro-intestinale de 62 % au 28ème jour, maintenir ces réponses dans le temps et atteindre une survie globale à un an de 54 % représentent une avancée majeure pour répondre à ce besoin médical critique ".

Ce traitement est en cours d'examen par l'EMA (European Medicines Agency) à la suite d'une demande d'autorisation de mise sur le marché effectuée en juin 2025, avec une décision attendue pour mi-2026. En cas d'approbation, ce traitement pourrait devenir la première microbiothérapie en oncologie au monde et la première thérapie de troisième ligne dans l'aGvH, répondant à un besoin médical critique.

