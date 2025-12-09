 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 101,02
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MaaT Pharma dévoile les résultats d'une étude pivotale de phase 3
information fournie par AOF 09/12/2025 à 09:02

(AOF) - MaaT Pharma a présenté les résultats de l’étude pivotale de phase 3 Ares pour MaaT013 (Xervyteg) dans la GvH aigüe (réaction du greffon contre l’hôte) au congrès annuel de l’American Society of Hematology. Ces données avaient déjà été communiquées auparavant, mais la société la société de biotechnologie en phase clinique avancée a également publié de nouvelles données pour cette essai, incluant un taux de survie globale à 1 an de 54%, confirmant le bénéfice clinique global de MaaT013 (Xervyteg).

Pour le docteur Florent Malard, PhD, professeur d'hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université, et investigateur principal de l'essai Ares : " Ces résultats confirment que MaaT013 (Xervyteg®) offre un bénéfice clinique durable pour les patients atteints de GI-aGvH ayant épuisé toutes les options thérapeutiques actuellement approuvées. Obtenir une réponse gastro-intestinale de 62 % au 28ème jour, maintenir ces réponses dans le temps et atteindre une survie globale à un an de 54 % représentent une avancée majeure pour répondre à ce besoin médical critique ".

Ce traitement est en cours d'examen par l'EMA (European Medicines Agency) à la suite d'une demande d'autorisation de mise sur le marché effectuée en juin 2025, avec une décision attendue pour mi-2026. En cas d'approbation, ce traitement pourrait devenir la première microbiothérapie en oncologie au monde et la première thérapie de troisième ligne dans l'aGvH, répondant à un besoin médical critique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MAAT PHARMA
4,4400 EUR Euronext Paris +5,21%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Paris le 29 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Marylise Léon (CFDT) appelle à "absolument" voter le budget de la Sécu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon appelle à "absolument" voter mardi le budget de la Sécurité sociale qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023. "Il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget parce qu'il y a la suspension ... Lire la suite

  • Coupures de journaux traitant du sujet de la réforme des retraites, alors que l'Assemblée nationale vote mardi le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 ( AFP / Joël SAGET )
    Budget de la Sécu : que prévoit le texte ?
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    Le projet de budget de la Sécurité sociale a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, heures supplémentaires, taxe sur les mutuelles... Voici les principales ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 5 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )
    Vote crucial pour le budget de la Sécu et pour Lecornu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:00 

    Les dés retomberont mardi et son avenir peut en dépendre. Sébastien Lecornu tente le pari de faire adopter sans majorité le projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, où il s'est assuré du soutien des socialistes mais risque d'être lâché par les siens. ... Lire la suite

  • Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe prudente avant les décisions de la Fed
    information fournie par Reuters 09.12.2025 09:35 

    Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank